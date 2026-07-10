法媒：法國球星拿斯尼涉洗黑錢被捕

法國傳媒7月9日指，曾效力英超球會阿仙奴及曼城的法國前國腳拿斯尼（Samir Nasri）涉嫌洗黑錢，遭巴黎警方拘捕。



英國《每日郵報》10日引述法國媒體《巴黎人報》（Le Parisien）報道指，拿斯尼9日在巴黎被捕，被扣押10小時後放釋放，並未遭到起訴。報道提到，拿斯尼曾在6月底因同一問題而被馬賽警方扣留。

案情指，拿斯尼在2011至17年效力曼城時，曾向巴黎南方的塞納河畔伊夫里（Ivry-sur-Seine）XS夜店投資數以十萬計歐元，其後成為該夜店的東主之一。不過該間夜店被指與來自馬賽、目前被囚禁的毒梟Karim Berrebouh及負責處理對方犯罪所得資金的Olivier Sabbah有關。

賓施馬、拿斯尼及文尼斯曾一同為法國披甲。（Getty Images）

法國司法警察轄下的財富情報及調查科就包括販運毒品、串謀犯罪及洗黑錢等有組織犯罪進行調查，而Berrebouh妻子被指是調查重點。報道稱，她在丈夫在囚期間，曾多次光顧XS，以取走一批資金。

拿斯尼及其商業拍檔Bilele Z於同一天被捕，前者在問話中聲稱向Berrebouh出售所有股份，但指協議處於口頭階段。由阿仙奴轉投曼城後，協助「藍月亮」贏得英超。

那些曾效曼城的名將：拿斯尼（Getty Images）

現年39歲的拿斯尼於法甲球會馬賽出道，其後大部分球員生涯在阿仙奴及曼城渡過，其中更為曼城贏過兩屆英超、一屆聯賽盃及社區盾等獎項。他亦曾代表法國出戰2008及2012歐洲國家盃。