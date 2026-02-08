愛潑斯坦案持續發酵　法國前文化部長朗格父女涉嫌洗錢遭調查

美國司法部近日公布大量有關淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，法國金融犯罪檢察官表示，他們已對前文化部長朗格（Jack Lang）展開初步調查。朗格曾在1980年代至本世紀初，在社會黨政府中擔任重要角色。朗格與女兒目前因涉嫌洗錢（用於掩蓋嚴重的稅務詐騙所得）而接受調查。法國外交部2月7日表示，朗格已辭去阿拉伯世界文化中心（Arab World Institute）的主席職務。



愛潑斯坦案始末：

據《英國廣播公司》報道，美國司法部1月30日公佈大量有關愛潑斯坦案的文件，其中記錄了朗格家族與愛潑斯坦之間的聯繫。

現年86歲的朗格否認自己有任何不當行為，並稱對他的指控「毫無根據」。

朗格與女兒卡羅琳因捲入愛潑斯坦事件而被法國政府調查：

朗格的女兒，64歲的卡羅琳（Caroline Lang）也因涉案接受調查。她早前已辭去法國電影製片人協會主席的職位。

據報道，曾在1980至1990年代，兩度擔任法國文化部長的朗格，他的名字在愛潑斯坦文件中出現近700次。

朗格早前受訪時表示，大約15年前他與愛潑斯坦相識時，對愛潑斯坦的罪行一無所知。愛潑斯坦是在2008年因引誘未成年人賣淫而被定罪。

朗格指，愛潑斯坦是由美國著名導演活地亞倫（Woody Allen）介紹認識的。朗格形容愛潑斯坦「對藝術、文化和電影充滿熱情」。

2025年12月12日，這張照片由美國眾議院監督委員會的民主黨成員發布，照片中可以看見已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）、著名導演活地亞倫（Woody Allen，右）和一位面部被遮蓋身份不明的女性。（網絡圖片）

朗格又指愛潑斯坦「慷慨大方」且「彬彬有禮」，並補充道：「我與人見面時不會要求查看他們的犯罪記錄。」

法國外長已就愛潑斯坦事件召見朗格，將於8日（周日）舉行會談。

朗格涉嫌向愛潑斯坦索取金錢和好處

法國媒體披露的文件細節表明，朗格曾多次向愛潑斯坦索取金錢或好處，包括讓他和家人使用愛潑斯坦的汽車和私人飛機。

朗格的女兒卡羅琳則表示，她在2012年結識愛潑斯坦，當時愛潑斯坦告訴她，他想「投資法國和國際青年藝術家」。

卡羅琳指，愛潑斯坦的律師在美國維京群島成立了一間名為Prytanee LLC的公司。 有報道指卡羅琳獲得該公司一半的股份，但她表示自己並未投資該公司，也沒有從中獲得任何資金。

2026年2月7日，法國金融犯罪檢察官表示，他們已對前文化部長朗格（Jack Lang，左）與美國已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右）的財務往來展開初步調查。朗格與女兒目前因涉嫌洗錢接受調查。（網絡圖片，Getty）

報道指，美國司法部1月30日公布的文件並未顯示朗格或他的女兒與愛潑斯坦的性犯罪有任何關聯。