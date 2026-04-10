共同社：太子集團華人高層套現東京萬呎豪宅迅速轉手　疑涉洗錢

日本共同社4月9日報道，涉嫌在柬埔寨經營詐騙園區的太子集團一名高層用現金購入東京都內豪宅後，短期內轉手出售。由於時間點正值美英制裁剛啟動之際，此舉或是在加速套現，很可能涉及對詐騙或人口販運所得不法收益的洗錢行為。



報道引述相關人士及登記簿等資訊報道，該名高層為柬埔寨籍華人男子，擔任6家受制裁公司的董事，在去年10月10日，即美英做出制裁前，以現金購入位於東京都杉並區、佔地1600平方米（約1.7萬平方呎）的獨棟住宅，僅土地部分的價值就至少達8億日元以上。隨後在受到制裁後，於11月將這住宅轉賣給一名懷疑同為華人的男子。

這名高層還在千葉市的綠區擁有一處超過2300平米的高檔住宅，目前以3億日元掛牌出售，而他在購入這處房地產時，則用柬埔寨首都金邊的王子控股總部的地址作為登記。

此外，另有一名太子集團旗下公司的高官，在去年4月斥10億日圓（約4900萬）現金，在東京澀谷區買下一個200平方米（約2,152呎）的公寓單位。

2026年1月7日，中國公安部派出工作組，將太子集團創辦人陳志，從柬埔寨押解回中國。中國公安指他是「重大跨境賭詐犯罪集團頭目」，並指他是中國籍人士。（中國公安部刑偵局影片截圖）

太子集團被美國和英國政府視為亞洲最大犯罪組織之一，並實施了經濟制裁。集團創辦人陳志今年1月在柬埔寨被捕，之後被遣返到中國受審。

報道還指，高市早苗政府近日計畫加強對外國人購買不動產的監管，此事或對國會討論產生影響。