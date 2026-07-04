世界盃．有片｜巴西記者訪問佛得角球迷　突知悉對方是禾仙夏父親

世界盃（World Cup 2026）決賽周進入淘汰賽階段，非洲小國佛得角雖然敗給阿根廷，但贏盡掌聲，全球為球員的熱血表現喝采。一位巴西電視台記者賽前在場外訪問佛得角球迷，在對話間驚喜得知對方原來是佛得門人氣門將禾仙夏（Vozinha）的父親José Pedro Dias，記者一度驚訝問「你說笑？你是認真的嗎？」片段在網絡熱傳。



據巴西傳媒Globo報道，記者Nilson Klava賽前在球場入口處訪問佛得角球迷，無意間訪問到禾仙夏的父親，對方初時未有表明身份，至對話中途突說到「我是禾仙夏的父親」，令記者甚為驚訝。

禾仙夏的父親José Pedro Dias指，整個佛得角都為兒子感到自豪，而他比任何人都更感到驕傲。

兩方對話如下：

記者：今天有信心嗎？

受訪者：感謝主，我有信心佛得角會有好成績

記者：你預計會有什麼成績？

受訪者：對我們來說，任何結果都是令人滿意的，但我相信佛得角可以賽和（阿根廷），然後在互射12碼勝出

記者：在12碼大戰中，禾仙夏會救出12碼是嗎？

受訪者：我相信會是這樣，有信心會發生，我是他的父親

記者：你是他的父親？禾仙夏的父親？

受訪者：是的

記者：你說笑？你是認真的嗎？

受訪者：我不說笑，當我這麼說，我是認真的

記者：我的天哪，你為他感到驕傲嗎？

受訪者：當然。整個佛得角都為他感到自豪，而我比任何人都更感驕傲。

記者：哇，當你看到他跟西班牙比賽，你腦海內想什麼？

受訪者：「了不起」，沒有其他字了，我得到主的祝福