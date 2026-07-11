英國前閣員韋黛琴陳屍家中案　涉案疑犯遭警方拘留後翌日獲釋

78歲的英國前政府閣員兼前國會議員韋黛琴（Ann Widdecombe）於7月9日被發現陳屍家中，警方將案件列為謀殺案調查，並拘捕一名26歲涉案白人男子。不過警方在經過一番調查後，於11日凌晨將他釋放，認為他與案情無關，強調首要任務是查明真兇，並徹查所有證據。



警方指出，探員們正持續進行涉及案件在內的多項偵查，仍致力於釐清案件的全部經過，強調調查進展迅速，呼籲任何可能知曉線索的人及時聯繫警方，以便盡快破案。

2026年7月11日，英國海托爾，圖為警方在英國前政府閣員兼前國會議員韋黛琴（Ann Widdecombe）身亡後來到她的住處調查。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）報道指，派往案發現場的記者表示，仍有大量警員助手在韋黛琴生前居住的房屋附近，亦可以看見警方在四處所拉起的封鎖線。

韋黛琴在1987年至2010年間代表保守黨在國會擔任議員，並在時任首相馬卓安（John Major）的政府中擔任多個初級內閣職位，政治觀點偏向社會保守主義，並在後來加入了法拉奇（Nigel Farage）領導的脫歐黨（後更名為改革黨，Reform UK），於2019年至2020年期間擔任歐洲議會議員。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）與法拉奇均對此表示哀傷。