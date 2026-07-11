美加大橋終定7月27日通車　特朗普一度阻撓今達協議

連接美國底特律與加拿大溫莎的戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）宣布將於7月27日正式通車，結束因美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一度阻撓而導致的延遲。



據POLITICO報道，加拿大房屋與基建部及密歇根州長惠特默（Gretchen Whitmer）周五（7月10日）聯合公布日期，加方聲明稱協議「獲美國政府支持」。

這座全長2.4公里的大橋自2018年動工，由加拿大政府擁有的企業出資興建。今年2月，特朗普以不公平貿易為由，威脅阻止大橋通車，要求美國取得至少一半所有權。

原協議規定加拿大收回融資成本後，美加平分通行費收入。6月原訂剪綵前夕，大橋管理局以「解決未決事宜」為由押後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）其後透露是「應美方要求」延遲。

這張2026年2月11日在美國密歇根州底特律拍攝的照片，可以看到連接美國底特律與加拿大溫莎的戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）。（Getty）

惠特默稱大橋「對密歇根州是絕佳協議」，感謝加拿大盟友及多年倡議的州民。加房屋與基建部長羅伯森（Gregor Robertson）形容大橋將為兩國「創造新機會、強化經濟」。密歇根州共和黨參議員候選人羅傑斯（Mike Rogers）引述商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）稱，美方將獲「一半收益」及「共同決定通行費」，並確保「不會有中國汽車湧入」。

大橋延遲反映美加關係緊張，特朗普曾揚言要讓加拿大成為美國第51州。密歇根州農業商會主席利普斯特魯（Chuck Lippstreu）表示，貨運業界期待大橋緩解現有口岸擁堵。