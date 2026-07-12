CNN記者報稱於約旦河西岸遇襲　警拘4以色列定居者：繳獲棍棒和刀

以色列警方稱，4名以色列定居者因涉嫌於7月11日在遭以方佔領的約旦河西岸，襲擊包括美媒CNN在內的外媒記者而被捕。警員在疑犯的車輛中，繳獲棍棒和一把刀。



《以色列時報》（The Times of Israel）引述以色列警方，他們接到報案指，幾名記者在約旦河西岸城鎮辛吉勒（Sinjil）附近駕車時，遭幾名涉案疑犯攔住他們的車並造成破壞。

以色列士兵抵達現場後，放行記者並​​拘捕了4名疑犯，隨後再將他們移交給以色列警方。警方也扣押了疑犯的車輛，並在車中搜出棍棒和刀。

網上流傳美媒記者遭定居者追趕的影片：

據涉事美媒的說法，記者當日來到辛吉爾附近，報道巴勒斯坦裔美國人Saif Musallet遇害一周年，後者去年7月遭猶太定居者襲擊致死。

記者抵達Saif Musallet遇害地點後數分鐘，以色列定居者湧入該地區。當前者試圖離開時，4名定居者用汽車堵住道路，阻止記者的車輛繼續前進，並揮舞木棍、金屬棒和石頭。其中一名定居者亮出一把刀，試圖刺穿載有CNN記者車輛的輪胎。

美媒稱，定居者後來跳上另一輛載有其他媒體記者的車輛，並砸碎了那輛車的擋風玻璃。另一批定居者則試圖封鎖某條出口路線，然後追趕記者們往辛吉勒方向逃竄。

這張2025年8月14日在約旦河西岸拍攝的照片中，可以看到一面以色列國旗以及其背後的以色列定居點馬阿勒阿杜明（Ma'ale Adumim）。（Reuters）

對此，警方強調：「以色列警方和以色列國防軍嚴肅對待任何暴力行為或損壞財產行為，特別是當這些行為涉及正在履行其職責的媒體成員。」

另外，於事件發生前幾天，美國民主黨加州眾議員、表明有意角逐2028年總統大選的卡納（Ro Khanna）在約旦河西岸訪問期間，其車隊被持有美製M4步槍的以色列定居者圍堵扣留。