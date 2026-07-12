世界盃｜哈利卡尼證實曾與特朗普打高爾夫球　讚對方球技相當不錯

英格蘭於本港7月12日（周日）2:1擊敗挪威，進入2026美加墨世界盃4強。而在賽前，英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）證實自己曾與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）打過高爾夫球，並稱讚對方球技相當不錯，亦表示能被邀請打球感覺很「超現實」。



美國體育雜誌《Sports Illustrated》報道，在上週美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌暫緩風波期間，特朗普接受媒體訪問時透露，自己曾與哈利卡尼打過高爾夫球。

特朗普稱，「我認為哈利卡尼是一位偉大的球員。我和他一起打了高爾夫，我很喜歡他。他的球技也很棒。他真的很棒。」

英格蘭隊於本港7月12日（周日）2:1擊敗挪威隊，晉級4強。圖為英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）（Reuters）

而在周日英格蘭對挪威的比賽前，哈利卡尼被問及與特朗普打高爾夫一事。哈利卡尼表示，「説實話，我打得還可以。18個月前，我在棕櫚灘的時候，他邀請我一起打球。」

哈利卡尼稱，「所以當總統邀請你去某個地方……光是見到他，更別説和他一起打高爾夫球了，這真的是一段相當超現實的體驗。」

哈利卡尼亦指，「老實説，他的高爾夫球打得相當不錯。我希望等我到了他那個年紀時，也能像他一樣打得好，這點是肯定的。這是一次獨特的體驗，但我只是很感激他邀請我一起打球。」

2025年7月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）出訪英國期間，於蘇格蘭的特朗普特恩貝里高爾夫球場（Trump Turnberry Golf Course）打高爾夫球。（Getty Images）

英格蘭在16強以3比2擊敗墨西哥後，特朗普曾在自家社交平台發文，大讚哈尼卡尼是一位偉大球員。