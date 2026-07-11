世界盃｜挪威教會發換頭像戰帖　英格蘭教會：我們Logo很適合你

世界盃進入8強賽事，挪威將在本港時間7月12日清晨硬撼英格蘭，除了兩國航空公司先在社交網站上演搞笑「牙骹戰」，挪威教會7月10日也在Instagram向英格蘭教會發出「換頭像」戰帖，英格蘭教會隨即幽默回覆稱「我就知道我們標誌（Logo）很適合你們。」



社交帖文截圖

挪威教會（Den norske kirke）10日上傳民眾在各地大玩「維京划船」（Viking Row）支持挪威隊的畫面，然後在帖文內向英格蘭教會（Church of England）下戰書，寫道「嘿英格蘭教會，要不要打賭？如果挪威贏了，你就把你頭像換成我們標誌一天（周日）。若果英格蘭贏了，我們就把頭像換成你們的。怎麼樣？」

英格蘭教會也不示弱，開玩笑回應指「我就知道我們標誌（Logo）很適合你們。」（We know our logo will look great on you.）

在這場大戰前夕，挪威航空公司（Norwegian Air Shuttle）較早前也於7月9日在Instagram向英國航空（British Airways）發出搞笑挑戰，發帖「致英國航空公司，準備押上你的標誌嗎？」，稱如果挪威在賽事勝出，英航就要在自己的IG帳戶頭像換成挪威航空的頭像，反之亦然。

有關帖文累計已吸引近20萬人讚好，以及超過6000個留言，多家航空公司社交帳號加入成為「花生友」觀戰：冰島航空（Iceland Air）稱會在旁邊打氣；芬蘭航空（Finnair）則被問到是否支持北歐「自己人」挪威時，則含糊地回應「希望最好的北歐…等一下」，沒有明確表態。

挪威球迷在世界盃期間不輪在場內或場外，都會發起「維京划船」（Viking row）的打氣文化，成為今屆賽事的其中一個特色。（Reuters）

挪威航空公司7月11日再發新帖，上傳有兩位女代表握手的片段，稱英航已經接受挑戰。

帖文寫道「經過一番評論、玩笑和猜測之後… 在英國航空總部正式握手達成協議🤝交易達成！祝兩隊在本週末好運。願最強的隊伍獲勝！」