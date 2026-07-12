特朗普盟友共和黨參議員Lindsey Graham突然因病離世　享年71歲

據美媒報道，2003年當選美國參議員、過往一直與現任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關係密切的南卡羅萊納州共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）突然因病去世，享年71歲。他的辦公室7月12日較早時候證實了這一消息。



據NBC報道，格雷厄姆的辦公室在一份聲明中表示，他於11日晚上「因突發疾病」去世。

格雷厄姆辦公室在網上發聲明宣布他的死訊：

聲明指：「參議員格雷厄姆的家人感謝大家此時的祈禱，並懇請大家在這段極其艱難的時期尊重他們的私隱。」

2023年1月28日，美國南卡羅來納州議會大樓，共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham，右）站在前總統特朗普（Donald Trump，左）身旁。特朗普當日宣布協助其角逐總統的競選領導團隊。（Reuters）

格雷厄姆是參議院預算委員會主席，並計劃於今年11月競逐連任第五個六年參議員任期。他是參議院中最知名的成員之一，也是共和黨內主導國防和國際事務的關鍵人物。

據NBC新聞取得的警方無線電錄音顯示，當地時間11日晚上，急救人員接到報警稱格雷厄姆在國會山的家中出現「心臟驟停」。

NBC新聞查閱的照片顯示，醫護人員用擔架將一名傷者從格雷厄姆的家中抬上等候的救護車。現場還有警車和消防車。

據報道，格雷厄姆剛結束對烏克蘭基輔的訪問，他於10日（周五）會見了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

據《華盛頓郵報》報道，格雷厄姆於1994年首次當選眾議員，2002年當選參議員，今年原本計劃競逐連任。他一直是總統特朗普在大多數議題上的堅定盟友，但在部份議題上，例如外交政策，他亦曾與特朗普的立場有所不同。

2026年3月3日，美國華盛頓，共和黨參議員格雷厄姆（Lindsay Graham）在國會山向記者發表講話。（Reuters）

特朗普6月在為格雷厄姆舉行的一次集會上表示：「他非常出色。他一直陪伴在我身邊，並承認兩人曾在2016年共和黨總統候選人初選中展開競爭。 特朗普坦承：「在那場初選結束後，我們成了最好的朋友，他在參議院給予我的幫助不亞於任何人。」