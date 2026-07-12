世界盃｜FIFA擬出售決賽場地草皮　每塊出價450美元

國際足協（FIFA）計劃將7月19日於美國將上演世界盃決賽（MetLife Stadium）舉行的決賽用地草皮，以每塊450美元（約3,528港元）的價格出售。



《紐約郵報》（New York Post）報道，FIFA表示，每塊草皮的尺寸為17.5 × 17.5 × 17.5，但並未說明該數字是以英寸、厘米還是毫米為單位。

網站上寫道，「擁有一塊真正的2026年國際足協世界盃場地草皮，永久保存在優質亞克力盒中，並附贈USB紀念品，即可擁有一段真正的足球歷史。」

國際足協亦稱，「每一件產品都包含一塊標誌性決賽場地草坪的原始碎片，使其成為一件獨一無二的收藏品，以此紀念這項世界上最偉大的體育賽事之一。」

國際足協表示，僅會向美國和歐洲的地址提供這款草皮產品，並稱「訂單將在2026年世界盃決賽結束後才會發貨。」