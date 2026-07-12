世界盃｜挪威輸波罪人？索洛夫2打1拒傳夏蘭特　IG遭鬧爆｜有片

2026世界盃8強賽，黑馬挪威以1比2惜敗英格蘭，但賽後前鋒索洛夫（Alexander Sørloth）卻淪為眾矢之的。當時挪威以1比0領先，索洛夫與頭號巨星夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）形成黃金「2打1」反擊，夏蘭特已跑出門前大空檔，索洛夫卻選擇「自幹」猶豫起腳遭封阻，葬送拉開比分機會。這記致命失誤引爆挪威球迷怒火，賽後灌爆Instagram痛批自私。



索洛夫2打1沒有傳球給夏蘭特浪費入球良機：

黃金「2打1」拒傳魔人！索洛夫猶豫成敗北關鍵

當時挪威仍以1比0領先，並在前場迎來一次反擊機會。索洛夫與隊中頭號巨星「魔人」夏蘭特形成了「2打1」絕佳局面。當時英格蘭防線門戶大開，夏蘭特已在門前跑出大空檔，只要索洛夫輕輕一傳，夏蘭特就能與英格蘭門將比克福特（Jordan Pickford）進行單刀對決，幾乎是穩拿勝局的第2分。

沒想到，索洛夫卻選擇了「自幹」。他自私地將球留在自己腳下，在兩名英格蘭防守球員的夾擊下猶豫不決，最終起腳射門遭到無情封阻，連球門框的範圍都沒打進。這次致命的失誤，直接葬送了挪威將比分拉開至2比0的黃金機會。

連鎖效應！「蜘蛛攝影機」攪局、英格蘭驚險追平

這個被痛失的「保險分」，隨後引發了一連串連鎖效應。英格蘭隨即展開反撲並追平比分。隨後，這個扳平入球在賽後還引發了巨大爭議，一度有傳言指出皮球在空中疑似折射碰到了球場上空的「蜘蛛攝影機（Spidercam）」鋼索，連國際足協（FIFA）都不得不出面澄清。

在本屆賽事中，索洛夫被賦予了與球會截然不同的戰術角色，但他始終無法找到節奏，也無法發揮其身體優勢，最終只能帶著巨大的遺憾從北美空手而歸。

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嫉妒夏蘭特？憤怒球迷灌爆索洛夫Instagram

挪威球迷的怒火在賽後徹底爆發，無數悲憤交加的粉絲立刻湧入索洛夫的官方Instagram帳號，用成千上萬條指責的留言將其灌爆。

憤怒的球迷紛紛留言痛斥：

「你那時候該死的就是要把球傳過去！」

「嫉妒夏蘭特的小丑索洛夫，傳球很難嗎？」

「兄弟，以後你乾脆誰都別傳了，把球抱回家自己吃掉好了」



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