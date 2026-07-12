世界盃｜FIFA擬長期保留邁亞密辦公室　美媒：看好北美市場前景

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）的賽事進入尾聲之際，有美媒報道，雖然世界盃將於7月19日舉行決賽，但國際足協（FIFA）並不會在曲終人散後徹底撤出美國。國際足協將繼續保留其位於邁阿密的辦公室，該辦事處過往一直被用作其在美國的總部。報道認為，國際足協長遠看好北美市場，期望透過保留這個據點為未來的足球賽事做準備。



據美媒Politico報道，這項策略代表國際足協在舉辦大型賽事方面的想法發生重大轉變。官員表示，國際足協不再依賴賽後即解散的本地組織架構，而是計劃保留在佛羅里達州積累的組織經驗，並將其應用於下一屆賽事。

2026年6月12日，美國洛杉磯，世界盃D組美國對巴拉圭，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，左）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）一同觀賽。（Reuters）

一位不願具名的國際足協高級顧問今年曾表示：「我們的想法是從蘇黎世調派50名擁有必要經驗和豐富知識的員工，他們曾參與過過往世界盃賽事的籌辦工作，他們成為了邁阿密團隊的核心，並負責招募其他人員。這是我們計劃在未來世界盃中沿用的模式。」

據報道，國際足協於2023年首次在邁阿密設立辦事處，但此後該機構的規模迅速擴大，目前擁有超過700名全職員工。在世界盃期間，該辦事處一直是國際足協的指揮中心和高級官員的辦公地點，其中包括國際足協世界盃首席賽事營運官Heimo Schirgi。

報道指，邁阿密團隊即將把重心轉向國際足協的下一系列重要賽事。巴西將於2027年舉辦女足世界杯，國際足協也將協助管理洛杉磯2028奧運的足球項目，其中包括在美國各地舉行的外圍賽。 2030年男子世界盃將由西班牙、葡萄牙和摩洛哥作為主要主辦國，而烏拉圭、阿根廷和巴拉圭將分別舉辦一場揭幕戰，以紀念世界盃百週年紀念。

僅僅一年之後，美國預計將舉辦2031年的女足世界杯，這將使國際足協在美國本土再辦一項重大賽事。

2026年6月27日，美國邁亞密，世界盃K組葡萄牙對哥倫比亞，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，右）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）一同觀賽。（Reuters）

國際足協希望，在歷史上規模最大的世界盃期間積累的人員、人脈和專業知識，能夠成為一項持久的財富，助力北美地區逐漸成為足球最重要的市場之一。