委內瑞拉地震遇難者增至4333人　政府劃地58萬平方米安置災民

委內瑞拉政府7月11日最新通報，該國上月24日發生的雙強震死亡人數已增至4333人，傷者16,740人，約17,000人無家可歸。至今已錄得超過1200次餘震。



官員表示，4333名死者中有315人身份不詳。震後已有 6,462人獲救。

代總統羅德里格斯（Jorge Rodriguez）表示，此次地震中共有856座建築受災，當中190座徹底坍塌或者有結構性損壞。

政府初步評估將需要25,000戶住房分予災民，目前已經指定約40塊、總面積約58.4萬平方米的土地用來建設安置災民的住房。羅德里格斯稱，下周將有首批200間住宅分配給災民。

南美洲大陸北部國家委內瑞拉（Venezuela）2026年6月24日接連發生兩次分別為7.2級及7.5級的強烈地震。（Reuters）

據聯合國減少災害風險辦公室（UNDRR）評估，此次地震造成的房屋與基礎設施直接損失高達370億美元（約2900億港元）。委內瑞拉本身深陷長期經濟危機，公共服務體系殘破，導致災後重建難度極高、工程龐大。聯合國發起緊急救援號召，擬籌集近3億美元（約24億港元）經費，支援130萬受災民眾。