美參議員Lindsey Graham離世　特朗普悼念　內塔尼亞胡稱失去摯友

美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）當地時間7月11日晚上突然因病離世，享年71歲。作為其盟友，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後發文稱格雷厄姆為「我認識的最偉大的人和參議員之一」，是一位勤奮的愛國者。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）對格雷厄姆的逝世表示悲痛，稱對方為以色列的好朋友，也是其摯友。



據路透社報道，南卡羅萊納州參議員格雷厄姆因「突發疾病」去世，其辦公室12日在X網上發布這一消息。美媒報道稱，急救人員11日晚上接獲報警，表示格雷厄姆在其位於國會山的家中發生心臟驟停。

據美國全國廣播公司（NBC）報道，格雷厄姆剛結束訪問烏克蘭，原定於當地時間12日（周日）上午參與該台的「Meet the Press」訪談節目。

總統特朗普其後在網上發文悼念：「我所認識的最偉大的人和參議員之一，格雷厄姆參議員去世了！他總是在工作，是一位真正的美國愛國者。他將被深深懷念！詳細資訊和後續安排容後公布。好難過！」

烏克蘭總統澤連斯基表示「深感悲痛」，稱格雷厄姆是「自由和維護世界安全價值觀的真正捍衛者」。

格雷厄姆的個人網站稱，作為一名國防鷹派，他「始終致力於在反恐戰爭中爭取能夠保護我們長期國家安全利益的結果」。他是以色列和烏克蘭的堅定支持者，也是伊朗的反對者。

以色列總理內塔尼亞胡在網上發文表示：「與美國人民一同哀悼我們摯友格雷厄姆參議員的逝世。」

他指出：「在最近的一次會面中，我曾說過，林賽（Lindsey，格雷厄姆的名字）是以色列的偉大朋友，也是我珍惜的朋友。我們再也找不到比林賽更好的朋友了。」

2026年7月11日，美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham，左）晚上突然因病離世，享年71歲。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）對格雷厄姆的逝世感到悲痛，並指他是以色列的好朋友，也是其摯友。（X@netanyahu）

內塔尼亞胡強調：「林賽深知以色列和美國的安全密不可分。他畢生致力於捍衛美國，鞏固美以聯盟，捍衛自由世界。以色列失去了一位最偉大的朋友。美國失去了一位偉大的愛國者。我失去了一位摯友。」