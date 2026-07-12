共和黨麥康奈爾入院近1個月傳病危　妻子趙小蘭結束訪華返美

隨着美國國會下週結束休會期復會，圍繞共和黨參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）健康狀況的謎團愈發撲朔迷離。現年84歲的麥康奈爾自6月14日入院以來，一直未曾公開露面。近一個月過去了，麥康奈爾辦公室僅發布寥寥幾條消息，稱他「病情持續好轉」，並繼續參與參議院事務，但拒絕透露其具體病情或解釋為何仍需住院。而他的妻子，前交通部長趙小蘭（Elaine Chao）近日結束訪華返回美國。



英國《衛報》7月11日報道，據媒體取得的錄音顯示，急救人員接獲通報有人失去意識後趕到麥康奈爾家中，正在進行心肺復甦術。美媒10日發布一段影片可見，一名男子被擔架抬往救護車，但畫面中無法看清其面部。

2026年5月19日，美國華盛頓，圖為共和黨參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）。（Getty）

麥康奈爾辦公室既未證實也未否認這些報道，這讓外界對其健康狀況產生許多猜測。

資深反恐情報官員南斯（Malcolm Nance）在一個博客節目上表示： 「「我認為他已經去世了，非常清楚。我聽過那段911錄音，我以前在軍隊當過急救員，你知道，我們經常做心肺復甦術。心肺復甦教會我們的一件事就是，從心肺復甦中恢復過來的機率非常非常非常小。」

報道指，參議院將於13日（周一）復會，開始為期四週的立法會議，會議主要審議國防開支、國家安全和政府撥款法案。麥康奈爾的持續缺席可能會使共和黨推動這些法案的努力更加複雜，因為共和黨目前僅以53比47的微弱優勢佔據多數席位。

共和黨另一資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）於12日（周日）突然因病離世，這一切都將讓共和黨在參議院面臨嚴峻的局面。

麥康奈爾6月14日入院之後，其妻子趙小蘭隨後展開訪華行程，讓外界更關注麥康奈爾的病情。

2026年5月19日，美國華盛頓，共和黨參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）在國會山出席每週一次的政策午餐會。（Reuters）

據《今日美國》（USA Today）7月10日報道，趙小蘭已結束訪華返回美國，並發聲明表示：「趙小蘭此次訪華是她早先計劃好的行程，旨在支持她家族的慈善事業。趙小蘭在訪問期間，會見了包括美國大使在內的多位人士。參議員（麥康奈爾當時）的健康狀況並不需要她立即返回美國。」