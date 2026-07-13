美參議員Lindsey Graham離世麥康奈爾入院　動搖參院共和黨席次

美國共和黨聯邦參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）7月11日突然離世，另一位資深議員麥康奈爾（Mitch McConnell）近期亦緊急入院，周日首度公開聲明未患重症，將努力返回崗位。美國國會參議院兩名資深議員陸續因辭世和患病無法履行職務，共和黨雖仍居多數，惟未來表決出現變數的機會或會增加。



71歲的格雷厄姆突然病逝，消息震撼國會山莊。選出格雷厄姆的南卡羅來納州依據法令，州長麥克馬斯特（Henry McMaster）有權指派接替人選，但目前潛在競爭者眾多，有可能一時間無法出現最佳人選。

至於現年84歲的麥康奈爾，6月中因緊急醫療事故送院，無法履職投票。其辦公室指，他的情況已有所改善，參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）亦曾與他通話約20分鐘。

共和黨一人過世、一人如缺席，總席次將降為98席，兩黨為51比47，共和黨雖仍佔多數，惟表決有機會出現變數的機會恐增加。（路透社）

麥康奈爾周日在參議員網站發表對選民的聲明中表示：「醫生已確認我並沒有骨頭碎裂、腦震盪，也沒有心臟病、中風、腫瘤或內出血。但曾一度短暫無意識被送院，過去幾週獲得極佳照護，但期間必須治療輕微肺炎。」聲明強調，他會持續努力盡快回到參院，也會向選民公開康復進度。

有美媒分析指，格雷厄姆和麥康奈爾二人的突發情況，有可能動搖參院席次與投票結果。早前，參院共和黨與民主黨、獨立派議席為53比47。共和黨一人過世、一人如缺席，總席次將降為98席，兩黨為51比47，共和黨雖仍佔多數，惟表決有機會出現變數的機會恐增加。