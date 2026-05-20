美參議院推進議案限制特朗普戰爭權力　部份共和黨議員倒戈

美國參議院5月19日以50比47的票數，推進一項旨在限制美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）戰爭權力的議案，該議案要求未來任何在伊朗的軍事行動都必須獲得國會批准。



美國有線電視新聞網（CNN）報道，此次投票出現部份共和黨人倒戈；共和黨參議員Rand Paul、Susan Collins、Lisa Murkowski及Bill Cassidy與民主黨人投下贊成票，其中Bill Cassidy為首次支持民主黨的議案，民主黨參議員John Fetterman則加入共和黨陣營投下反對票。

2026年5月19日，在伊朗德黑蘭，人們騎摩托車在印有已故伊朗最高領袖哈梅內伊形象的廣告牌附近。（Reuters）

此舉是參議院在民主黨領袖Chuck Schumer宣布將在可預見的未來每週推動戰爭權力表決後，首次成功推進相關議案；類似的努力此前曾七度被否決。

部分共和黨人認為，國會應在授權戰爭或加強監督方面扮演角色，但共和黨領袖John Thune表示，多數黨內成員並未積極推動此類表決。