美參議院以一票之差否決限制特朗普對伊朗戰爭權力決議案

美國參議院周三以微弱優勢否決了一項限制特朗普總統對伊朗發動戰爭權力的決議。這是自白宮尋求正式授權的60天期限到期以來，參議院首次就美伊衝突進行投票。



這項由俄勒岡州民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）提出的決議，是自十周前美伊衝突爆發以來，民主黨第七次試圖限制特朗普的戰爭權力，但均以失敗告終。星期三（5月13日）的最終投票結果為50贊成、49反對。

民主黨籍參議員默克利。（Getty Images）

民主黨人指出，根據《戰爭權力法》，在特朗普於3月初通知國會將對伊朗發動襲擊後，政府必須在5月1日前獲得國會批准才能採取軍事行動。

他們認為，特朗普現在的行為明顯違反了法律。特朗普政府則辯稱，一個多月前宣佈的停火協議暫停了這一時間限制。默克利周三告訴記者：

我認為我們很多同事對自己的處境感到不安，但他們也不願站在特朗普的對立面。

這場法律和政治上的僵局，已成為對國會戰爭權力權威的一次重大考驗。該法案是在越戰結束後通過的，至今已逾50年。

法律和政治上的僵局，已成為對國會戰爭權力權威的一次重大考驗。（Getty Images）

雖然大多數共和黨人繼續支持特朗普，但一些議員認為60天期限的到期可能是支持這場衝突的潛在轉折點。美伊衝突已進入第75天，成本不斷上升，人們對美國軍事戰備的擔憂也日益加劇。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】