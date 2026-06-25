巴拿馬強奪港口反指中方扣船　中國外交官撂狠話：撕契約誰來投資

對巴拿馬，中國外交官撂下一句重話。堂堂正正，鏗鏘有力。那就是中國駐美大使謝鋒6月23日在巴拿馬城說的：「如果契約想撕毀就撕毀，市場規則說不遵守就不遵守，資產想接管就接管，經營者說驅逐就驅逐，誰還來投資，誰還來合作？」說的是誰？就是巴拿馬你。



為什麼是駐美大使？因為謝鋒還有另一個身份——兼駐美洲國家組織（OAS）觀察員，他去巴拿馬是參加OAS成員國與觀察員國對話會。

為什麼會有這樣一段話？因為在開幕式上，巴方領導人「無端指責中方對到港船舶開展港口國監督檢查等，發表不實言論」。

果然是老資格外交官，面對這樣的污衊中傷，自然不會聽之任之，看新聞報道，謝鋒「第一時間澄清事實，闡明中方嚴正立場」。

看了下，他大致講了兩點。

第一點，為什麼要扣巴拿馬旗船舶。

謝鋒解釋，作為航運大國，中國始終高度重視海上運輸和生命安全。但2026年以來，巴拿馬旗船舶在中國水域連續發生多起商漁船碰撞事故，造成多人死亡失蹤。

那中國依照中國法律和國際公約，對到港船舶開展港口國監督檢查，這不是很正常的嗎？

圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬1月30日裁決合約違憲（Reuters）

而且，謝鋒還特意強調了一點：這不針對特定國家和船旗，無可指責。

巴拿馬，別沒事找事。

第二點，巴拿馬更應反躬自省。

謝鋒就指出，中國企業自1997年獲准並依法經營運河兩端港口，為促進巴經濟發展作出了積極貢獻。近30年來雙方合作順暢，不存在任何重大爭議，巴方也從未提出任何抱怨。

「今年1月，巴最高法院突然做出判決，強行沒收、接管，強制驅逐中國企業，明眼人都看得出這背後是政治操弄。」

所以，就有了文章開頭引述的他那句話：「如果契約想撕毀就撕毀，市場規則說不遵守就不遵守，資產想接管就接管，經營者說驅逐就驅逐，誰還來投資，誰還來合作？」

直截了當，毫不客氣。這句話之所以擲地有聲，是因為它戳破了一個最樸素的真理：信用是國際合作的基石，一旦打碎，即便勉強粘合，裂痕也將永遠存在。

外交官講話比較外交，但我們不用迴避，這裏的中國企業，就是長江和記實業。

今年2月，中國國務院港澳辦3日的一篇文章，就憤怒指出：巴拿馬最高法院以所謂「違憲」為由，裁決有關中國香港企業巴拿馬運河港口特許經營合約續約無效，「有關裁決於法無稽、於理乖張，堪稱荒謬至極」。

確實，這個裁決一出，全球譁然，這不是枉法的問題，這是在明搶啊。靠司法工具巧取他國合法資產，看似佔得眼前微利，實則透支一國數十年的國際信譽。如果這樣可以，那今天是長江和記，明天會是在巴拿馬的任何企業。

中國外長王毅（左）2026年5月26日在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間，會見巴拿馬外長馬丁內斯-阿查（右）（新華社）

中國豈能坐視不管？我們看到，長江和記已就巴拿馬最高法院裁決提起國際仲裁，索賠至少20億美元（約157億港元）。這是走法律程序。但除了言辭和法律，中國還有其他手段和方法。

彭博社等外媒就披露，中國正採取廣泛的反制措施，已要求國企暫停與巴拿馬就新項目展開談判，並同步評估在貿易、航運等領域採取進一步應對手段。那是一攬子反制措施，彭博社評估，這可能導致數十億美元對巴拿馬潛在投資受阻。

此外，中方還要求航運企業在不顯著增加成本的前提下，考慮將貨物改道經由其他港口運輸。別忘了，中國是巴拿馬最大貿易伙伴，很多經過巴拿馬運河的船隻，出發地或目的地都是中國。

按照報道，中國海關部門已加強對來自巴拿馬的進口商品檢查，涉及香蕉、咖啡等農產品。此外，中方已要求丹麥馬士基和地中海航運公司（MSC），立即停止在巴拿馬運河的港口運營。這兩家航運公司此前獲得了港口的臨時運營權。

具體情況，我們也不知道，只是轉述。

這還沒有完，巴拿馬政府最近又開始炒作巴拿馬旗商船遭遇監管一事。據其說法，僅在4月份，中國港口扣留的164艘船舶中就有136艘懸掛巴拿馬旗，佔總數的82%以上。

巴拿馬方面還找來美國為自己撐腰。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）誣衊稱，「中國最近針對懸掛巴拿馬國旗的船隻採取的行動，引發了人們對利用經濟手段破壞巴拿馬法治的嚴重擔憂」。

所以，在巴拿馬城的公開活動中，謝鋒沒有迴避，正面回應了巴拿馬政客的指責，我們查巴拿馬旗船舶，事出有因，堂堂正正。

倒是巴拿馬，你的契約精神在哪裏，你有什麼理由指責中國，你這樣的營商環境，誰還來投資，誰還來合作？就需要這樣一針見血。

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。

第一，巴拿馬正犯下大錯。

全世界都看在眼裏，巴拿馬的舉動，包括裁決在內，完全是迎合美國，向美國獻上投名狀，用謝鋒的話說，「明眼人都看得出這背後是政治操弄」。

CNN文章就分析，這不過是「美國想把中國趕出拉丁美洲的一次嘗試」。

2026年3月27日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在G7外長會議結束後，於法國巴黎勒布爾歇機場（Le Bourget）出發前接受媒體採訪。（Reuters）

這其實就是明搶了。今天可以對待長江和記，明天可以對待其他中國企業或任何企業。

但巴拿馬似乎忘了，一個國家的尊嚴與長遠利益，從來不是靠背叛朋友換來的。這樣翻臉不認人，確實，誰還敢去巴拿馬投資，誰還去和巴拿馬搞合作呢？

巴拿馬，以為獻上了投名狀，實際卻揣了個燙手山芋。

第二，看一看立陶宛的教訓。

問題性質不同，但嚴重後果類似。

我看到，對於當年允許台當局在立陶宛設立所謂「台灣代表處」，立陶宛總理魯吉尼埃內（Inga Ruginiene，又譯魯吉涅內）此前承認，立陶宛犯了大錯。

「這可能是立陶宛的重大錯誤，我們以為單獨行動、率先做某事，世界就會突然讚賞我們。」她說，但結果卻是，立陶宛「一頭撞到了火車上」。

魯吉尼埃內已鞠躬即將下台，立陶宛也明確要停止與台當局合作。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）日前更表態，立外長布德里斯（Kestutis Budrys）只有搞好對華關係，才能保住自己職位。

為這個錯誤，立陶宛付出了重大代價。

沒有起碼的是非，沒有正確的判斷，反覆橫跳的結果，就是自己被打臉，甚至頭破血流。

2025年4月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體表示，美國軍艦和商船應該被允許免費通過巴拿馬運河（Panama Canal）和蘇彝士運河（Suez Canal，又譯蘇伊士運河）。（翻摄自特朗普社媒）

第三，要珍惜中國的善意。

我之前就說過，對於巴拿馬的舉動，中國很不滿很憤怒，但中國的反制，總體還是很理性很克制的。

簡單類比一下，如果美國遭遇這樣的強搶豪奪，美國會怎麼辦？不排除關稅大棒揮舞，甚至軍艦開到巴拿馬了。哦，別忘了，美國多次公開聲稱，要吞併巴拿馬運河，要將巴拿馬運河改名為「美國運河」。

2023年9月26日，中國外長王毅在《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書發佈會上致辭。 （中國外交部官方網站）

中國不是美國，中國也不會成為美國，全世界更應該珍惜，這樣一個溫和友善的中國。善意絕不是軟弱，耐心也不是無奈，它只是大國品性格局的另一種展現。

但對中國使黑招，將中國當投名狀，公然掠奪中國企業資產，這樣的行徑，那就別指望中國還能忍氣吞聲，沒有任何反制。所以，就有了謝鋒撂下的那句重話。

顯然，如果巴拿馬繼續錯誤不改，中國還不乏後續的對策。時間是最好的裁判，它會給每一個短視的行為標出最公允的價格。

這個世界，人在做，天在看，出來混，總是要還的。不是不報，時候未到，時候一到，一切都報！

【本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》。】

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