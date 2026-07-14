美軍：美東時間14日下午4時起　恢復對伊朗海上封鎖

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日在社交平台宣布，美國將恢復對伊朗的海上封鎖後。由美國海軍主導的聯合海上訊息中心（Joint Maritime Information Center，JMIC）表示，美國軍方將於美國東部時間7月14日下午4時開始，執行對所有伊朗港口及伊朗沿海地區的海上封鎖。



2026年5月4日，伊朗阿巴斯港附近霍爾木茲海峽上的一艘船隻。（Reuters）

JMIC指出，封鎖適用於所有往返伊朗港口和沿海地區的船舶，無論其懸掛何種國旗。行動覆蓋整個伊朗海岸線，包括但不限於伊朗各港口及石油碼頭。

不過，封鎖不會妨礙中立船隻取道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）往返非伊朗目的地的過境通行。人道主義物資運輸將獲准通行，但須接受檢查。

伊朗駐英國大使館同日在社交媒體上表示，霍爾木茲海峽南部航道「不安全、不可靠，且易發生事故」。伊朗使館稱，美國襲擊伊朗港口等軍事侵略行徑，已使霍爾木茲海峽成為高度緊張且高風險區域。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，美國總統特朗普（Donald Trump）出席北約領袖峰會後的記者會發表講話。（Reuters）

特朗普此前在其社交平台發文表示：「霍爾木茲海峽現在開放，並將保持開放，無論伊朗是否參與。我們將恢復對伊朗的封鎖，之所以這樣稱呼，是因為它只阻止伊朗的船隻或客戶進出。」

美國與伊朗6月17日簽署諒解備忘錄，伊朗當時同意重開霍爾木茲海峽，雙方擁有60日的談判期，惟特朗普近日稱停火已結束。