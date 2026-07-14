美國參議員格雷厄姆離世　胞妹獲命接替席位至剩餘任期

美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）7月11日（周六）突然離世，而他的妹妹諾頓（Darline Graham Nordone）周一（13日）被正式任命接替對方空缺職位，完成他剩餘的參議院任期至2027年1月3日。



綜合外媒報道，美國南卡羅來納州（South Carolina）州長麥克馬斯特（Henry McMaster）周一正式任命諾頓接任，並稱她為格雷厄姆「親愛的妹妹」，將「替他完成未竟的事業」。

此前，包括總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在內的多位官員，呼籲諾頓接替格雷厄姆的職位，以此「致敬」這位終身未婚、膝下無子的參議員。

2015年6月1日，美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）在其家鄉南卡羅來納州，正式宣布競選2016年共和黨總統候選人提名後，與他的妹妹諾頓（Darline Graham Nordone）合影。（Reuters）

格雷厄姆兄妹的父母在他們年幼時，於15個月內相繼離世，當時格雷厄姆22歲，諾頓年僅13歲。而格林厄姆一直以來都與妹妹關係密切，在攻讀法律及服役於空軍期間，兩人都保持着聯繫。

格雷厄姆後來收養了他的妹妹，表示這樣做是為確保如果他發生意外，她可以領取他的軍人福利。諾頓此前從未擔任過公職，官方暫未透露諾頓是否會競選完整的六年參議員任期，還是只會暫時任職至2027年1月。