世界盃｜「維京戰神」夏蘭特副業投資曝光　年收不只踢球$6000萬

挪威在2026世界盃足球賽八強止步，但對這個斯堪的納維亞（Scandinavia）國家而言已是一項歷史性壯舉，而挪威隊最耀眼的一顆星夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德），除了運動職業生涯屢創高峰，在商場上的表現一樣精采亮眼。



根據《福布斯》（Forbes）估計，這位現年僅25歲的足球巨星，光是在球場一年的收入就已高達6,000萬美元（約4,7億港元）。不過，夏蘭特也透過名下總部位於盧森堡的投資公司「Pillage」，在商界闖出一片天。

這家公司專門為金融、科技和房地產領域的創業項目提供資金支持。今年3月時，夏蘭特對「挪威西洋棋大賽」（Norway Chess）進行了天使投資。大約在同一時間，他與挪威企業家Morten Borge聯手成立「Chess Mates」公司，這家公司的業務與西洋棋競技賽相關。

7月11日，2026年FIFA世界盃8強賽，挪威隊的夏蘭特（Erling Haaland）沒有太多觸球機會，英格蘭隊則上演逆轉，以2：1終結挪威驚奇之旅，挺進最終四強。（Reuters）

挪威球星「魔人布歐」夏蘭特 商業能力同樣亮眼：

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夏蘭特在今年早些時候的一份聲明中表示，「（西洋棋）能讓你的思維更敏銳，而且這與足球有着明顯的相似之處」，「你必須快速思考、相信自己的直覺，並且提前預判好幾步。」

他還擁有Bon Dep公司的少數股權，目前賣到斷貨的髮飾品牌「KKNEKKI」，就是來自這家挪威公司，而夏蘭特本人正是該品牌的代言人。他在比賽中那一頭金色長髮從未散亂，都歸功於這個品牌的髮飾。

這位「維京戰神」還持有運動康復科技公司Hyperice以及斯堪的納維亞行李箱品牌Db的股份，顯然把不少財富配置在長期資產中。

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不令人意外的，這位年輕富豪對「奢侈品」投資毫不手軟，從名牌包到豪宅、名車，一樣也沒少。根據英國小報《太陽報》（The Sun）報道，夏蘭特在挪威奧斯陸（Oslo）擁有一棟價值350萬美元（約2,750萬港元）的公寓，在英國柴郡（Cheshire）坐擁價值821萬美元（約6,450萬港元）、有10間臥室的別墅，在西班牙馬貝拉（Marbella）也有一棟價值700萬美元（約5,500萬港元）的豪宅。

這位Z世代足球巨星的愛馬仕（Hermès）柏金包（Birkin bag）的收藏更是令人瞠目結舌，這些包款的售價通常高達數萬美元。一系列昂貴名車收藏，包括勞斯萊斯（Rolls Royce）、法拉利（Ferrari）、平治（Benz）和奧迪（Audi），更是不在話下。

除了球場商場，夏蘭特的人生履歷表還將增加一個項目。預計今年稍後上映、由挪威導演Harald Zwart執導的冒險喜劇動畫片《Viqueens》中，有一個名叫「夏蘭特」的維京戰士動畫角色，就由夏蘭特本尊配音。

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