世界盃｜記者實測夏蘭特食量　一日內鯨吞6000大卡崩潰投降｜有片

今屆世界盃，「挪威神鋒」夏蘭特（Erling Haaland）可能是最受關注的焦點人物之一，憑藉其超強的入球能力與個人魅力，俘虜了全球無數球迷的心。有英媒日前公開其日常飲食習慣：每天攝取約6000大卡熱量，且食物精挑細選，以不加鹽、不加油烹調的雞肉、意粉為主，經常進食各種魚類搭配大量新鮮蔬菜，同時他只喝水，不太攝取含糖飲料及加工食品。美媒《CBS》資深記者Leigh Kiniry日前根據其飲食習慣，以一天時間挑戰了這一驚人的飲食量，最終她崩潰投降…….



為了體驗夏蘭特6000卡路里的「平常飲食習慣」（正常成年男性每天約需2000至2500卡），Leigh早餐首先吃4顆炒蛋，兩大片天然發酵厚切麵包，一碗乳酪和藍莓，一杯加了點楓糖漿的黑咖啡，還有一杯生牛奶（即直接從乳牛擠出，尚未經過殺菌、均質等加工處理的原始乳汁）。

午餐時間，當她還飽得懷疑人生之際，還要吞下一份一呎長的「夏蘭特三明治」，當中塞滿了火腿、芝士、青醬、曬乾的番茄、松露油。飯後，Leigh說：「我感覺很飽了」。

夏蘭特每天進食6000卡食物，相當於正常成年男性每日所需的三倍。(Youtube@Erling Haaland)

來到最後的晚餐，她要「享用」重達2.6磅（約1.18 公斤）、半生熟的巨無霸炭烤牛排，並加點骨髓當作配菜。當這份牛排大餐吃到一半，Leigh已舉起雙手投降，她說：「我盡力了，但不得不承認失敗。我需要工作人員過來幫忙才能吃完那塊牛排。事實證明，像維京人一樣吃飯確實很美味，但並不容易。」

最後，Leigh指出，夏蘭特吃這麼多肉卻沒喝酒，真的讓她感到崩潰非常，同時令她重新體會到全世界最頂尖的運動員，對於體能和體態的超高自我要求。