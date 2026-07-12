世界盃｜夏蘭特原來都愛食中菜　中餐廳老闆稱他至愛咕嚕肉｜有片

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）7月11日舉行8強淘汰賽，挪威以1:2不敵英格蘭。今屆賽事備受矚目的挪威射手夏蘭特（Erling Haaland）除了在場上入球了得之外，在場外則是一位「美食家」。有報道指，夏蘭特對挪威家鄉的一間中菜館情有獨鍾，每次回家都一定會光顧。中餐廳的華裔老闆娘表示，夏蘭特最喜歡的一道菜是咕嚕肉。



夏蘭特受訪時談到他最愛光顧的中餐廳：

綜合外媒報道，夏蘭特最喜歡的中餐館名叫文華樓（Wen Hua House），距離拜尼（Byrne）火車站只有幾分鐘的路程。

餐廳的老闆娘朱女士自豪地展示牆上掛有一件裝裱好的、夏蘭特親筆簽名的曼城球衣。

夏蘭特在球衣上簽上：「致朱女士，世上最好的中餐。」

文華樓餐廳發文為挪威隊加油助威：

球衣的裱框裏還有朱女士與夏蘭特的合影，以及她與夏蘭特母親格里（Gry）和妹妹加布里埃爾（Gabrielle ）以及她兒子的合影。」

朱女士指：「我從夏蘭特還是個小男孩的時候就認識他了。」

朱女士用手比劃了一下夏蘭特的身高，當時夏蘭特的身高剛好在她腰部以下。她說，夏蘭特從小就喜歡點咕嚕肉。」

早前為了慶祝挪威隊晉級世界盃8強，文華樓7月6日於Facebook上發文為他們最喜歡的顧客加油，並寫道他最愛的菜已經準備好了，等着他來享用。

朱女士還透露，夏蘭特每次回家都會光顧這間餐廳，點他最愛的菜。

文華樓在Facebook上發布一張照片，照片中朱女士親切地摟著夏蘭特的右臂，夏蘭特最近一次光顧餐廳是在2025年6月1日。

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朱女士在帖文中用挪威語寫道：「我聽到電話那頭傳來聲音，說這位可愛的小伙子，也就是超級巨星本人，正在點餐。在一個普通的日子裏，這真是一個令人驚喜的美好時刻。現在比賽越來越近了，我們只想說：為挪威乾杯！」