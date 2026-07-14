胡塞武裝襲擊沙特機場　警告所有航空公司「不要飛越沙特領空」

路透社報道，也門胡塞武裝7月13日表示，他們向沙特阿拉伯艾卜哈國際機場（Abha International Airport）發射飛彈和無人機，以回應日前也門薩那國際機場（Sanaa International Airport）遭到的空襲。他們指責是沙特阿拉伯發動了這次空襲，誓言報復。此外，胡塞武裝還警告所有航空公司，不要使用沙特阿拉伯領空，直至解除對薩那國際機場的封鎖。



報道指，也門的攻擊並未造成任何人員傷亡，但這仍標誌着中東局勢升級，程度堪比數年前沙特阿拉伯領導的聯軍襲擊胡塞武裝控制區。沙特阿拉伯官員尚未就也門空襲事件作出回應。

據親胡塞武裝電視台報道，沙特阿拉伯對胡塞武裝控制的也門首都薩那國際機場的跑道發動多次空襲。這些空襲發生時，一架載有胡塞武裝代表團的伊朗客機正從伊朗首都德黑蘭飛往薩那，該代表團早前前往伊朗參加伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的葬禮。這架飛機最終降落在胡塞武裝控制的也門西北部荷台達機場（Hodeida International Airport）。

另外，有消息指胡塞武裝在薩那機場扣押一架紅十字國際委員會的飛機，阻止其起飛，並劫持飛行員和副駕駛。

一架載有前往伊朗參加伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）葬禮的胡塞武裝代表團的伊朗客機，7月13日正從伊朗首都德黑蘭飛往薩那，因應空襲最終降落也門西北部荷台達機場。(Reuters)

聯合國安理會週一下午就事態發展召開緊急會議，官員們對局勢進一步升級的風險表示擔憂。聯合國主管政治事務助理秘書長希亞裡（Mohamed Khaled Khiari）在安理會15個成員國會議上表示：「也門和整個地區承受不起另一輪衝突升級。我們呼籲所有各方在聯合國主持下進行建設性談判。」

也門內戰始於2014年，當時胡塞武裝佔領了首都薩那和也門北部的大部分地區，迫使政府流亡。隔年，以沙特阿拉伯為首的聯軍（包括阿聯酋）介入也門內戰，試圖恢復政府權力；最近沙特與阿聯酋在也門戰爭的合作關係破裂，導致阿聯酋撤出也門，兩國之間的緊張關係加劇。有分析指，薩那國際機場的航班安排，一直是也門政府（獲國際承認）與胡塞武裝之間的主要分歧之一。