伊朗戰爭｜也門胡塞武裝參戰　戰爭恐波及紅海關鍵航道

也門胡塞武裝3月28日證實向以色列發射導彈，為自今次伊朗戰爭爆發以來首次，標誌該組織正式加入衝突。此引來專家擔憂戰事影響更大規模地區外，也憂慮戰爭恐波及紅海關鍵航道。



彭博社（Bloomberg）報道，伊朗支持的也門胡塞武裝較早前發出警告，若美國、以色列或中東國家越過其設定的三條「紅線」，該組織將正式加入伊朗戰爭。

胡塞武裝聲明指，其軍事干預的「紅線」包括：中東國家不與美國、以色列結盟攻擊伊朗、美國和以色列不得利用紅海對伊朗或任何穆斯林國家進行敵對行動，以及對「伊斯蘭抵抗軸心」的持續升級。該組織特別警告，已經做好軍事干預的準備。

2022年9月1日，也門胡塞武裝在也門紅海港口城市荷台達遊行。（Reuters）

專家指出，胡塞武裝有能力襲擊連接紅海與亞丁灣的巴布-曼德布海峽，甚至威脅蘇伊士運河的通行安全。當前作為霍爾木茲海峽封閉期間重要替代路線的紅海航運，可能面臨新的中斷風險。

自霍爾木茲海峽因戰爭關閉以來，經紅海運輸的沙特阿拉伯至亞洲原油航線成為重要替代通道。胡塞武裝的警告意味著，這條目前支撐全球能源市場的「生命線」可能中斷，該組織此前已因加沙戰爭侵擾紅海航運近兩年。