美推動全面解散國際刑事法院　魯比奧：「主權國家高於全球主義」

美國國務院7月13日宣布，將啟動一項全政府響應的全面外交行動，旨在系統性癱瘓國際刑事法院（ICC），使其失去運作能力，以消除其對美國主權與軍政人員的威脅。國務卿魯比奧（Marco Rubio）其後在《華爾街日報》發表評論文章指，ICC如今已由最初起訴最嚴重罪行的「有限後盾」，演變成企圖凌駕於美國法院和憲法之上的「常設世界法庭」，其對美國主權所帶來的威脅成為現實只是「時間問題」。



美國政府重申其反對ICC的立場，指美國從未批准《羅馬規約》（Rome Statute），美國屆歷任總統均堅稱，ICC對美國公民沒有管轄權。

此前，ICC針對美軍在阿富汗的行動展開調查。魯比奧指出，這只是對美國自治權攻擊的序幕。他說：「ICC背後由左翼非政府組織、全球主義者及敵對第三世界政府組成的強大網絡操控，持續針對特朗普政府的邊境執法、打擊毒犯等合法行動進行指控」。

魯比奧警告說：「如果我們袖手旁觀，他們所有人都將任由遠在千里之外的外國法官擺佈——他們隨時可能因所謂的『保衛國家罪』而被起訴甚至監禁。」

2025年3月12日，荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）全景。（Reuters）

對此，美國國務院宣布正在考慮並落實多項跨部門行動，包括：美國各級外交官員向各國發起外交呼籲，強調ICC的濫權行為，以及對美國和其他國家構成的風險，敦促他們一同退出有關組織；呼籲與美國執法部門和美國軍隊合作、或享有美國安全保護傘利益的國家，拒絕承認國際刑事法院起訴美國官員和軍人的權力，還有撤銷ICC工作人員的簽證並實施旅行禁令及加大對相關組織及其附屬機構的制裁力度等。

魯比奧強調：「主權國家高於全球主義」。他嚴正警告，那些從美國安全中獲益的國家，絕不能在提供安全庇護的人遭受攻擊時袖手旁觀。他還指出，特朗普政府誓言將動用所有政府工具，與志同道合的盟友攜手合作，「如果有必要，將一磚一瓦地拆除、解體ICC」。