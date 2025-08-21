特朗普政府制裁國際刑事法院4名人員　被指針對以色列

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）的兩名法官和兩名檢察官實施制裁，加大對法院在針對以色列領導人問題上的壓力。



路透社報道，美國財政部和國務院星期三（8月20日）稱，美國這次的制裁對象包括法國的吉盧（Nicolas Yann Guillou）、斐濟的沙米姆·汗（Nazhat Shameem Kha）、塞內加爾的尼昂（Mame Mandiaye Niang），以及加拿大的普羅斯特（Kimberly Prost）。

此次制裁將凍結四人在美國可能擁有的任何資產，並基本上切斷他們與美國金融體系的聯繫。

圖為2021年3月31日，鏡頭下位於荷蘭海牙的國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）。（Reuters）

其中，吉盧是國際刑事法院的一名法官，曾主持對內塔尼亞胡發出逮捕令的審前小組。汗和尼昂則是兩名副檢察官。

去年11月，國際刑事法院法官對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長加蘭特（Yoav Gallant），以及哈馬斯領導人馬斯里（Ibrahim al-Masri）發出逮捕令，罪名是在加沙衝突期間犯下戰爭罪和危害人類罪。

約三個月前，美國政府已對另四名國際刑事法院法官實施前所未有的制裁，稱他們參與國際刑事法院針對美國及盟友以色列的「非法和毫無根據的行動」。國際刑事法院隨後抨擊美國試圖破壞司法機構的獨立性。

8月20日，以色列軍事車隊在加沙進行演習。(Reuters)

國際刑事法院成立於2002年，擁有國際管轄權，可在成員國或聯合國安理會提交的情勢下，起訴種族滅絕罪、危害人類罪和戰爭罪。美國、中國、俄羅斯和以色列並非法院成員。

國際刑事法院目前正在對以色列與哈馬斯衝突、俄羅斯入侵烏克蘭，以及蘇丹、緬甸、菲律賓、委內瑞拉和阿富汗等國的戰爭罪進行調查。

