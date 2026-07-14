涉錯誤性侵指控失執法世界盃資格　荷蘭足球名哨離世得年38歲

荷蘭足球裁判Rob Dieperink於7月13日逝世，得年38歲，他的死因暫未被公布，案件仍在調查中。國際足協（FIFA）與荷蘭足協（KNVB）發布訃告致哀，並對家屬致以慰問。他原本被選為在2026世界盃中擔任視像助理球證（VAR）一職，卻因牽涉一宗懷疑強姦男青少年案遭FIFA除名，無緣賽程。



事發今年4月，Dieperink飛往倫敦，準備執法水晶宮對陣費倫天拿的歐洲協會聯賽（UEFA Conference League），不過卻在賽事結束後準備返程時，於歐洲足協官員面前遭到倫敦警方拘捕。FIFA隨後公布將他從世界盃裁判名單中除名。警方之後再進一步公布調查結果，認為證據未達起訴標準，強姦指控不成立，案件已被撤銷，且不再對Dieperink採取進一步行動。

荷蘭足球名哨Rob Dieperink於2026年7月13日去世，得年38歲。（X@KtoUmarl）

Dieperink之後接受《電訊報》（Telegraaf）採訪，坦言遭到不實指控，並且對FIFA做法感到失望，強調自己從始至終全力配合警方調查，並立即向FIFA、UEFA及KNVB完全公開相關情況。

Dieperink自2012年展開職業裁判生涯，2017年起擔任荷蘭甲級足球聯賽的裁判，並在2024年德國主辦的歐洲國家盃擔任VAR，還在上周六（7月11日）執法生前最後一場伊高斯（Go Ahead Eagles）對陣塞浦路斯球會阿波羅利馬素爾（Apollon FC）的友誼賽。