路透︰美商務部批准Nvidia向阿里及騰訊等中國科企　出售H200晶片

美國總統特朗普正在訪問中國，《路透》引述消息人士報道，美國商務部已批准包括阿里巴巴 （9988） 、騰訊 （0700） 、字節跳動和京東 （9618） 在內的約10家中國公司，購買Nvidia（英偉達）H200芯片。包括聯想 （0992） 和富士康在內的幾家分銷商亦獲得批准。



報道指，買家可直接從Nvidia購買，亦可透過分銷商購買，根據美國授權條款，每位獲批客戶最多可購買7.5萬顆芯片。

聯想據報在聲明中證實，公司是獲准在中國銷售H200半導體的幾家公司之一，這是Nvidia出口許可證的一部分。

雖然美國已批准，但由於北京方面指示，中國企業紛紛撤回相關交易，因此交易陷入停滯，尚未完成任何交付，而Nvidia行政總裁黃仁勳正尋求在中國取得突破。

據指，中國方面的轉變部分源於美方態度的變化，雖然具體發生了什麼變化尚不清楚。在北京，阻止或嚴格審查這些訂單的壓力正升高。

2026年5月14日，北京人民大會堂，英偉達（Nvidia）創辦人、總裁兼行政總裁黃仁勳出席美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）的歡迎儀式後離開，並舉起大拇指。（Reuters）

黃仁勳最後一刻獲邀隨團

報道引述消息指，黃仁勳最初並未列入訪華團名單，而是應美國總統特朗普的邀請才在「最後一分鐘」加入行程，此舉引發市場希望，認為這次訪問或能最終打破Nvidia的H200芯片在中國銷售的僵局。

黃仁勳周四接受《中央電視台》訪問時表示，希望特朗普和習近平在會談期間能鞏固雙方的良好關係，以改善雙邊關係。