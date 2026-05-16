特朗普：中國希望自主研發 未批准購買英偉達H200晶片
撰文：林嘉敏
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英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳5月13日加入美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的訪華團後，14日便有消息指出，美國商務部批准約10間中國公司購買英偉達的人工智能（AI）晶片H200。因而，外界紛紛猜測英偉達將重獲中國市場，但特朗普在返美途中證實，中國因想自主研發，而暫未批准此項交易。
特朗普在空軍一號受訪時表示「H200很好，中國需要它」，但同時證實中方未批准這項交易，他稱「他們選擇不這樣做，他們想嘗試自主研發」。
美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）則表示此次會談未涉及晶片出口管制解禁，並稱：「中國堅定致力於在國內生產先進晶片，並將美國科技產業視為對這一努力的威脅。」
去年，由於中國晶片進口禁令，英偉達失去中國市場。黃仁勳曾稱「重要的是要意識到，損害中國的也往往同時會損害美國」。
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