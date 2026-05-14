特朗普訪華｜路透：美國批准10間中企採購英偉達H200晶片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月14日（周四）展開對中國的國事訪問之際，路透社引述消息人士報道，美國商務部已批准約10間中國公司購買英偉達（Nvidia，又譯輝達）的AI晶片H200，其中包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動和京東。



報道引述三位知情人士透露，英偉達迄今尚未向中國企業交付任何晶片，這使得一項重要的技術交易陷入僵局，而英偉達行政總裁黃仁勳現時正陪同特朗普訪華。

報道引述一位消息人士稱，黃仁勳最初並未列入白宮赴華代表團名單，他是應特朗普的邀請最後一刻加入隨行名單。特朗普在前往北京的途中，在阿拉斯加加油期間接上了黃仁勳，這讓外界關注，認為此次訪問最終能夠打破H200晶片在中國銷售的僵局。

消息人士透露，美國商務部同時批准包括聯想和富士康等幾間經銷商購買英偉達的H200晶片。

其中兩位消息人士稱，買家可以直接從英偉達購買，也可以透過這些經銷商購買，根據美國的許可條款，每位獲批客戶最多可購買75,000顆晶片。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

黃仁勳同日接受央視訪問時表示，他希望特朗普與習近平在北京會談期間能鞏固雙方的良好關係，從而改善雙邊關係。