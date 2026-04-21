美國路易斯安那州8童命案　狠父前一日才曬女兒照片　隔天即槍殺

發生在美國路易斯安那州（Louisiana）什里夫波特市（Shreveport）的8童命案，隨着警方的調查，更多細節也跟着曝光。



睡夢中喪命

據《紐約郵報》報導，當地時間19日早上6點左右，退伍軍人艾爾金斯（Shamar Elkins）與妻子發生爭吵後，持槍朝自己的7名親生子女及一名親戚的小孩開火，造成8人死亡，而他的妻子及據稱是艾爾金斯女友的另一名女性也中槍，重傷送醫情況危急。

艾爾金斯曾在社交平台上發佈自己與孩子們的照片。（Facebook@Shamar Elkins）

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報道指出，受害的8名兒童中大部份都是在睡夢中喪命，其中有一名孩童逃到屋頂，在那裏遭到槍擊。

據悉在兇案發生之前一天，艾爾金斯才上傳了一張與大女兒在車上一同吃午餐的照片，沒想到隔天就發生悲劇，令人唏噓。

命案前一天，艾爾金斯才在臉書上傳與大女兒共進午餐的照片。（截取自Facebook@Shamar Elkins）

據倖存者之一的親戚稱，艾爾金斯與妻子育有四個孩子，與另一名受傷女子育有三個孩子。

艾爾金斯和他的妻子正在辦理分居手續，原定於20日出庭。

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