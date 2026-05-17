美國高中生深夜玩「刺客挑戰」拿水槍誤射查案警察　險遭拔槍反擊

美國高中生的最新流行，就是名為「高年級刺客」的生存遊戲。這是即將畢業的高中生，拿玩具水槍在學校或社區互相攻擊。這類遊戲雖然不會致命，不過卻有人拿水槍誤射警員，害警察差點就拔槍還擊。



密歇根州（Michigan）一名警員深夜接獲可疑人士通報前往調查，卻遭到手持水槍的青少年突襲，所幸警員在千分之一秒內做出正確判斷未開槍，避免了一場可能的悲劇。這起事件凸顯近期在美國高中流行的「高年級刺客」水槍遊戲潛藏的危險性。

美國高中生現在流行一種以水槍互相攻擊的遊戲，近日一學生水槍誤射警察險被開槍。（影片截圖：YouTube@TVBSNEWS01）

警察千分之一秒內下判斷未開槍 極驚險畫面曝光：

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事發當晚，警員小心翼翼地拿著手電筒前來調查，卻遭到突然攻擊。戴維森警察局Jay Rendon表示，該名警員被一個拿著水槍的孩子攻擊，當時他完全有理由扣下扳機。

影片中可見，警員要求青少年立即跪在地上，而青少年則表示自己正在找偷車賊，並為自己的行為道歉。Jay Rendon強調，這本來可能是一場悲劇，警員只有千分之一秒的時間決定是否開槍，而他做出了正確的決定。

這類水槍大戰名為「高年級刺客」遊戲，是美國高中生在畢業前喜歡從事的活動，參與者會拿着水槍互相攻擊。然而，這種看似無害的校園生存遊戲，實際上潛藏著不小的風險。在紐約，過去曾發生玩具水槍被誤認為真槍的案例，導致一所高中被迫暫時關閉。

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這次事件也引發外界對此類遊戲安全性的擔憂。烏龍通報或許還算事小，但假設有人因為手持玩具水槍而被警員錯認、遭到開槍射擊，後果將不堪設想。

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