阿根廷出狠招罰失格父母　拖欠子女撫養費禁入球場觀賽　網民大讚

2026世足火熱比賽中！球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）的家鄉阿根廷作為足球王國，對賽事的狂熱眾所皆知，而阿根廷政府近期頒布了一條新法，規定拒絕支付子女撫養費的「失格父母」，禁止進入球場觀賽？



美斯家鄉法律！阿根廷罰「失格父母」不准看球？

2026世界盃足球賽，阿根廷在17日的小組賽首戰中，由38歲的傳奇球星美斯領軍，不只以3比0擊敗阿爾及利亞，更個人包辦了全部三顆進球，完成了他在FIFA世界盃生涯中的首次帽子戲法。

美斯（路透社）

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在球王的家鄉阿根廷，足球從來不僅僅是一項運動，更被視為一種類宗教的文化語言，無論是在餐桌上的閒聊，還是街道上的彩繪壁畫，都是阿根廷人生活不可或缺的一部分。對阿根廷球迷而言，觀賽是一場極具儀式感的活動，這也讓政府看見了社會正義的切入點，若連守護家庭的責任都沒盡到，就沒有資格享受這份神聖的娛樂和榮耀。

阿根廷「安全看台」計劃禁令

「安全看台」（Tribuna Segura）計畫，是阿根廷國家安全部推行的一項數位化安檢與身分查核系統，用來管理球場及大型體育活動的安全，會連結多個政府的數據庫，確保鬧事者或違法者無法進場。運作方式很簡單：在進入球場或大型體育賽事現場時，安檢人員會要求觀眾出示身分證。系統比對後，如果該身分證持有人的狀態符合「被禁止入場」的條件，系統就會拒絕放行。

這項政策在國際社群與媒體上引發了熱烈討論，許多國外網友認為，足球不僅是一項運動，更代表了社群的價值觀。（Unsplash）

原本的「黑名單」包含比較激進的暴力球迷（有過傷害、鬥毆、持有武器或違反公共秩序的犯罪紀錄），以及各類行政/刑事禁制令的，「拖欠子女撫養費者」則是最新納入的，2025年時在首都布宜諾斯艾利斯開始推行，2026年近一步被阿根廷政府整合至國家級「安全看台」系統中，政府將「支付撫養費」視為公民責任，若拒絕支付撫養費，剝奪其參與公共娛樂活動，包括球賽、演唱會等的特權。

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網友大讚：全球都該跟進

而隨着2026年世界杯足球賽在美國舉行，阿根廷布宜諾斯艾利斯市政府也已向美國相關部門提交了一份涉及約1.3萬名拖欠撫養費者的名單，希望美方能協助在世界杯期間執行入場限制，禁止這些人進入球場觀賽。

這項政策在國際社群與媒體上引發了熱烈討論，許多國外網友認為，足球不僅是一項運動，更代表了社群的價值觀。網友普遍認同：

如果你連照顧自己的孩子都做不到，那你就不配享受大眾共享的歡樂。

也有許多留言表示「If you can't support your kids, you can't support your team」（如果你連孩子都養不起，那你也不配支持球隊）；也有不少來自歐洲、美洲與亞洲的網友在社群討論時說：

「為什麼我們的政府不這樣做？」

「這應該成為全球大型活動的標準配置」



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