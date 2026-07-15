世界盃｜閉幕禮演出嘉賓：湯告魯斯Robbie Williams及IShowSpeed

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）已來到尾聲，國際足協宣布，多位巨星將在當地時間7月19日下午3時（本港時間20日凌晨3時）決賽上演之前，為球迷獻上精彩的閉幕禮。參演名單包括影星湯告魯斯（Tom Cruise）、英國歌手Robbie Williams、網紅IShowSpeed、歌手Jennifer Hudson、意大利歌手Laura Pausini和美國歌手Nicole Scherzinger。他們將在本港時間20日（下周一）凌晨1時30分爲球迷送上閉幕禮。



據美國體育媒體Clutch Points報道，Jennifer Hudson將演唱美國國歌，而IShowSpeed則將演唱他的歌曲《Champions》。

iShowSpeed為世界盃創作的歌曲《Champions》MV：

來自國際足協的2026世界盃首席營運官Heimo Schirgi表示：「閉幕禮將延續開幕禮的精神，歡迎全世界來到美國、加拿大與墨西哥三國這片最偉大的舞台。閉幕禮將透過音樂、文化和足球，為2026世界盃畫上圓滿的句號，之後我們將迎來萬眾矚目的決賽，迎接世界盃的冠軍。」

2026世界盃是國際足協首次主辦有48支球隊參賽的世界盃，此前從1998年到2022年，世界盃一直採用32支球隊的賽制。

球迷們將享受不間斷的精彩表演，除了決賽賽前舉行的閉幕禮，國際足協也將首次舉辦中場表演。Shakira、防彈少年團（BTS）、麥當娜、Coldplay與Justin Bieber的歌迷們將有機會在中場休息期間欣賞他們的精彩演出。