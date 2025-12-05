黃仁勳談創業　曾面臨倒閉靠客戶資助4000萬翻生　每朝4點覆email

儘管英偉達（Nvidia，又譯輝達）已成為全球市值最高的公司，但其創辦人及行政總裁黃仁勳坦言，他依然生活在恐懼、焦慮甚至公司面臨倒閉的陰影下。黃仁勳受訪談到英偉達90年代曾面臨倒閉危機，幸虧有客戶願意在產品未成功交付的情況下墊支500萬美元（約3892萬港元），公司才得以生存。黃仁勳指他每日早上4時就會開始回覆電郵，一星期工作7天，連他兩位同樣在英偉達任職的兒女也是如此。



黃仁勳接受Joe Rogan訪問：

黃仁勳近日接受美國著名博客主持人Joe Rogan時表示：「你們應該都知道「倒閉前30天」這句話，我不斷用這句話提醒自己33年了。但那種感覺從未改變。那種脆弱感、不確定感、不安感，它始終縈繞在你心頭。」

雖然英偉達已成為人工智能領域當之無愧的領導企業。這間最初以生產顯影卡起家的公司，如今已發展成為科技巨頭，其晶片、系統和軟件為全球雲端數據中心的大多數AI模型提供動力。

11月，英偉達成為首家市值突破5萬億美元（約38.9萬億港元）的上市公司。然而，黃仁勳仍然無法擺脫公司可能一夜之間倒閉的憂慮。

他說道：「這令人筋疲力盡，」並補充說自己「始終處於焦慮狀態」。

黃仁勳透露，他每周工作七天，醒着的每一刻都在工作，以確保他的噩夢不會成真，這包括凌晨4時就開始查看郵件：「每一天。一天也沒有落下。包括感恩節和聖誕節。」

曾獲客戶義助逃過逃避一劫

黃仁勳憶述90年代中期，英偉達瀕臨破產的一次經歷。當時，該公司正為日本世嘉的下一代遊戲機開發晶片，卻突然發現其首款圖形技術有缺陷。

在資金即將耗盡之際，他飛往日本，告訴世嘉社長入交昭一郎這款產品行不通，應該取消合作。但他同時也承認，英偉達需要最後那500萬美元（約3892萬港元）才能維持營運。

入交昭一郎將剩餘資金轉為投資，為苦苦掙扎的英偉達提供了救命稻草，使其得以繼續生存。

黃仁勳指當年的500萬美元等於現時的1萬億美元。

對失敗的恐懼是黃仁勳的主要動力

黃仁勳強調：「受苦是人生旅程的一部分。當事情進展不順利時，你會感激那些糟糕的感受。而當一切順利時，你會更加感激這些苦難。」

黃仁勳曾提醒史丹佛大學的學生應該「經歷足夠的痛苦和磨難」。在他看來，逆境是培養韌性、降低期望值並最終走向成功的關鍵。

即使到了現在，對失敗的恐懼仍然是黃仁勳最大的動力。「我對不想失敗的動力遠大於我想成功的動力。」他在播客節目中說道。 「（害怕）失敗比貪婪或其他任何東西更能激勵我。」

2025年12月5日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳近日談到英偉達90年代曾面臨倒閉危機，幸虧有客戶願意在產品未成功交付的情況下墊支500萬美元（約3892萬港元），公司才得以生存。黃仁勳指他每日早上4時就會開始回覆電郵，一星期工作7天，連他兩位同樣在英偉達任職的孩子也是天天工作。（Youtube@PowerfulJRE）

黃仁勳並非家中唯一擁有「工作基因」的人。他的兩個孩子也每天都在工作。Madison和Spencer都已年過三十，分別於2020年和2022年以實習生的身份加入公司。黃仁勳說：「我的兩個孩子都在英偉達工作。他們每天都在工作。」