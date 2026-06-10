黃仁勳訪韓掀美食跟風潮　便利店薯片銷量狂飆766%　2款零食沾光

近日，英偉達（Nvidia，又稱輝達）創始人黃仁勳開啟訪韓行程，除了接連會見韓國科技行業與商界的核心人士外，還在社交平台上製造了不少輕鬆話題。



其中，他在街頭向市民隨手分發的「HBM薯片」，短時間內直接衝上了社交平台熱度榜首。

英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳與SK集團會長崔泰源向粉絲發送零食。（網絡圖片）

「黃仁勳效應」席捲韓國 1款便利店薯片銷量暴增：

隨後，「HBM薯片」線下銷售額暴漲，和前一周的同一天數據相比，整體銷量直接暴增766%。

而當時黃仁勳遞到路人手裏的這款「HBM薯片」，正是合作方SK海力士提前準備的，其原型是7-Eleven的自有品牌蜂蜜香蕉味薯片。

不少網友很快反應過來其中的聯動梗，HBM本身是高帶寬記憶體的英文縮寫，恰恰是英偉達人工智能晶片裏不可或缺的核心零部件。

而SK海力士正是當前全球HBM市場份額最高的領軍企業，兩者綁定傳播話題熱度一路攀升。

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據悉，該產品自去年11月上市以來，截至今年4月累計銷量已突破40萬包。

本來只是小範圍受歡迎的特色零食，這次靠着黃仁勳的公開派送直接破圈，成了全網爆火的斷貨款。

而被網友調侃的「黃仁勳效應」還在快速向其他相關商品擴散。

統計顯示，黃仁勳與HBM薯片一同分發給市民的香蕉味牛奶和甜米露，在同期銷售額分別增長12%和13%。

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