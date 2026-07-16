東京中目黑驚現1米大蛇　居民稱住8年首見　專家揭蛇出沒恐怖主因

日本東京中目黑不僅是著名的賞櫻勝地，也聚集許多潮流咖啡店、時尚選物店及知名餐廳，深受外國遊客與日本民眾喜愛。然而，近日卻頻傳民眾在中目黑目擊蛇出沒。日媒對此展開調查，專家指出，當地蛇類頻繁現蹤，可能與近年鼠患加劇有關。



中目黑驚見1米日本鼠蛇 居民又驚又怕

日媒報道，一位中目黑居民近日目擊一條長約1米的蛇出沒，當時牠正沿着牆壁緩緩移動。她回憶：「我當時正在這裏吃飯糰，牠就從這裏竄了出來。牠離我那麼近，我感覺牠就在我眼前盯着我，我一邊吃一邊發出驚呼，牠離我不到一米，就在那裏。」

東京中目黑是著名的賞櫻勝地，深受外國遊客與日本民眾喜愛。然而，近日卻頻傳民眾在中目黑目擊蛇出沒。（YouTube@ANNnewsCH）

日本鼠蛇長約1m緩緩移動 民眾被體型嚇到：

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她坦言，當時被蛇近距離盯着非常害怕，也被牠的體型嚇了一跳：「我覺得牠真的很長。沒想到會在中目黑看到蛇。我在這附近住了8年，也常來中目黑，但從來沒見過這樣的蛇，這是我第一次見到。」經鑑定，這條蛇為日本鼠蛇（アオダイショウ，又稱日本錦蛇）。

去年也有一位男子拍到一條日本鼠蛇在目黑川游泳，他表示，起初以為只是河裏漂着一條白色長物，走近才發現竟然是一條蛇，讓他嚇了一跳。後來蛇游上岸，在圍欄附近徘徊一陣後又游回河中。他說：「小朋友看到一定會嚇一跳，就算是成年人，晚上遇到也會害怕。」

去年便有民眾在目黑川拍到日本鼠蛇游泳 恐怖畫面曝：

專家：蛇變多與鼠患有關

專家指出，只要食物充足，日本鼠蛇即使在都市地區也能繁殖。日本蛇族學術研究所所長代理堺淳表示：「尤其是在東京，由於氣候溫暖，老鼠一年四季都很活躍。日本鼠蛇的出現，就代表食物充足，牠們主要以老鼠和鳥蛋為食。」目黑川沿岸甚至設有提醒民眾注意鼠患的告示牌。

報道指出，日本鼠蛇本身沒有毒，但若遭咬傷仍不可大意。堺淳表示，日本鼠蛇牙齒雖短，但受到驚嚇時若突然抽手，仍可能造成皮膚多處撕裂出血。此外，蛇牙有可能脫落留在傷口中，增加感染風險。若傷口持續疼痛或有異狀，建議盡快就醫，取出殘留蛇牙並進行消毒治療。

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