美國佛羅里達州一名司機近日目擊一隻巨蟒在路旁纏繞一隻鹿，隨後下車以長樹枝干擾蟒蛇，才讓蛇鬆開鹿離去，驚險影片在網路上流傳。不過外媒指出，儘管該司機可能是出於善心，近距離驚擾蟒蛇的行為其實相當危險。



《a-z-animals》報道，這段影片攝於佛羅里達州的一處公路旁，一隻巨型蟒蛇似乎捕獲了一頭鹿，正試圖將其絞殺，此時一名路過的司機下車，拾起長枝在一段距離外擊打蟒蛇，使得蛇鬆開身體並退開，才讓鹿得以脫身。

美國佛州路邊有一隻蟒蛇正在絞殺捕獲的鹿，一駕駛員下車以長樹枝干擾蟒蛇，才讓蛇鬆開鹿離去。（圖/截取自YouTube@PeeperLovesAnimals）

駕駛員近距離干擾蟒蛇 極驚險畫面曝光：

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報道指出，雖然這名男子可能是出於好意想幫助，但如此接近大型蟒蛇其實相當危險，大型蟒蛇力量強大，在牠們進食時干擾，可能帶來風險。網紋蟒（Reticulated pythons）被廣泛認為是世界上最長的蛇類。許多個體體長超過3米，部份特別巨大的個體甚至可超過約6米，牠們擁有靈活的頭骨結構與可伸展的韌帶，能夠吞下比自己頭部大得多的獵物。

網紋蟒吃什麼？

網紋蟒是肉食性動物，食物範圍廣泛，包括鳥類與哺乳類。依體型大小不同，牠們可能捕食老鼠等小型哺乳動物，也能吞食體型更大的獵物，例如鹿、野豬，甚至靈長類動物。

在佛羅里達州，最常被提及的大型外來入侵蛇類是緬甸蟒，特別是在南佛羅里達地區。網紋蟒也曾在佛州東南部被發現，但野生動物官員表示，這些通常是逃逸或被棄養的寵物，而非已建立的野外族群。

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