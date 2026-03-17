美國度假村5歲男童突遭蟒蛇狂咬致毀容　專家：蜕皮期攻擊性增強

美國南卡羅來納州弗裏普島（Fripp Island）度假村兩年前爆發一場驚悚意外，自然中心的員工向遊客展示蟒蛇時，一名5歲男童突然遭到攻擊，臉部被狂咬，導致毀容和留下疤痕。



男童父母事後向該度假村提告求償，表示兒子除了定期醫療外，還飽受心理創傷所苦。

蜕皮中蟒蛇仍被展示 男童慘遭攻擊

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美媒《The State》報道，弗裏普島坐落在南卡羅來納州沿海，每年都有來自全國各地的度假者前來，享受海灘和鬱鬱葱葱的自然環境，島上度假村的自然中心更深受家長和小朋友喜愛。不過2024年發生意外，自然中心員工將正在經歷蜕皮的蟒蛇帶出展示，導致一名5歲男童受到攻擊。

專家指出，蜕皮期的蛇類容易出現迷失方向及攻擊性增強的情況。訴訟文件顯示，家長曾要求工作人員不要將蟒蛇靠近兒子，沒想到對方仍試圖讓男童觸摸，導致慘劇發生。男童父母透露，兒子臉部及身體遭受嚴重且永久性傷害，留下毀容及疤痕。除了接受定期治療外，還因創傷必須接受心理治療。

報導指出，男童父母在2024年12月對事發度假村提告求償，案件仍在審理中。此案也掀起南卡羅來納州的修法討論，由於該州缺乏相關規範，工作人員將蟒蛇從籠中取出讓遊客觸摸屬於合法行為。蛇類專家指出，相較於小型無毒蛇，限制大眾接觸像蟒蛇這樣的大型蛇類或許更為明智。

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