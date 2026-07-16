世界盃｜大批阿根廷球迷慶祝贏「宿敵」　有人倫敦被圍須警車帶離

世界盃四強阿根廷對英格蘭的賽事，阿根廷以2：1反勝英格蘭晉身決賽，繼續衛冕之路；決賽將對戰西班牙。賽後，數萬名阿根廷球迷湧上首都布宜諾斯艾利斯街頭，為球隊晉身世界盃決賽而歡呼雀躍。在倫敦，有一名阿根廷球迷被無數英格蘭球迷包圍，最終須由警車護送下離開。



周四，大批球迷在布宜諾斯艾利斯的街道上奔跑，部份人身上塗滿了藍白相間的國旗顏色。有人甚至爬上交通燈桿和交通號誌燈，揮舞着阿根廷國旗。許多人喜極而泣，完全沉浸在勝利的喜悅之中。

許多球迷表示，當地人感到的喜悅並非源自於晉級決賽或衛冕冠軍，而是源自於擊敗了他們國家的歷史宿敵英格蘭。阿根廷與英國之間對福克蘭群島存在多年的主權爭議。有人直言：「這不僅僅是足球，而是要擊敗那個讓我們心碎的國家。我至今仍為那些被送上戰場送死的年輕士兵感到心痛。」

另一方面，阿根廷在總統米萊（Javier Milei）的領導下，社會分裂嚴重，經濟危機週期也屢見不鮮，許多阿根廷人表示，他們迫切需要這樣的宣洩。