澳洲男試圖性侵遛狗女子　群犬發威護主還咬爛衫　歹徒竄逃︱有片

澳洲墨爾本兩名女子7月14日（周二）早晨在當地一個公園帶着11隻狗散步時，一名藏在灌木叢中的男子突然出現，試圖性侵其中一名女子，一群忠犬為保護主人紛紛挺身而出，甚至撕下男子的一塊衣服，男子落荒而逃。



澳媒9News報道，來自格倫伊里斯（Glen Iris）的39歲女子和67歲來自圖拉克（Toorak）的女子，當時正在墨爾本加迪納斯溪（Gardiners Creek）岸邊晨練，突然發現一男子藏在灌木叢中。

其中一位女子稱，「就在那時，他猛地撲向我的朋友，抓住她的脖子與肩膀。然後他開始朝我走過來，邊說話邊威脅我，要把我拉進隧道，還想和我發生關係。」

在兩位女子努力讓自己冷靜下來的時候，身邊的愛犬們發起反擊，開始追逐這名男子跑進莫納什高速公路下方的一條隧道。其中一隻狗狗甚至撕下男子的一塊衣服。

警方隨後公布一張男子的合成畫像。據推測，該男子為非洲裔，身穿黑色運動褲、白色襪子、拖鞋及黑灰色連帽衫。警方表示該事件已引發刑事調查，並呼籲任何知曉該男子或事件資訊的人士聯繫滅罪熱線。