澳洲總理談高市早苗送蜜瓜　講有味笑話「帶了2顆很漂亮」遭炮轟

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）近日登上Podcast節目，談及日本首相高市早苗訪澳時贈送的「皇冠蜜瓜」。主持人當時朝胸部做出手勢，並開玩笑提及「大胸女神」彭美拉安德遜（Pamela Anderson），阿爾巴尼斯隨後配合回應，稱高市「帶了2顆甜瓜」，言論引發外界批評。



高市贈送靜岡甜瓜 玩笑引發爭議

據《每日郵報》（Daily Mail）引述澳媒報導，阿爾巴尼斯日前登上Podcast節目《Bush Deep》，談及高市早苗訪問澳洲期間送出的官方禮物。高市當時贈送產自靜岡的蜜瓜，以慶祝澳洲重新開放日本蜜瓜進口市場。

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節目主持人奧斯本（Nikki Osborne）開玩笑詢問，高市是否「把蜜瓜偷偷帶過海關」，並做出手勢，還提及「咪神」彭美拉安德遜（Pamela Denise Anderson）。阿爾巴尼斯隨後配合主持人的玩笑動作表示，高市「帶了2顆，就像你會做的那樣，而且它們很漂亮」。

相關言論曝光後，澳洲聯盟黨（Coalition）批評阿爾巴尼斯的說法不恰當。影子通信部長亨德森（Sarah Henderson）要求阿爾巴尼斯向高市早苗及所有女性道歉，認為這段對話讓女性被捲入低俗玩笑之中。

過去玩笑也曾引發批評 阿爾巴尼斯道歉

這並非阿爾巴尼斯首次因Podcast內容受到批評。此前，他曾在節目中參與「睡、娶、約會」遊戲，被要求在米洛（Kylie Minogue）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）及伯奇莫爾（Rhonda Burchmore）之間做選擇。

面對問題，阿爾巴尼斯表示自己才剛結婚6個月，主持人隨後追問「如果婚姻出問題呢？」他回答「凱莉，顯然是她」，並在主持人追問是否會選擇與對方結婚、發生關係及約會時回應「全部都是，她很棒」。

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此外，主持人也詢問阿爾巴尼斯與新婚妻子海登（Jodie Haydon）是否「像兔子一樣熱烈」，他則回答「有時間的時候」，並提到兩人支持的橄欖球隊南雪梨兔隊獲勝時，「是很好的催情劑」。

國防部長馬爾斯（Richard Marles）及社會服務部長普利伯塞克（Tanya Plibersek）則為阿爾巴尼斯辯護，指出他長期支持女性權益。不過，議員史黛格爾（Zali Steggall）認為總理不應回應這類問題，應該帶頭反對性別歧視。阿爾巴尼斯之後已針對相關言論致歉。

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