美暫緩對進口商用飛機徵收新關稅 確保進口量不構成國家安全威脅
撰文：聯合早報
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美國總統特朗普（Donald Trump）星期四（7月9日）簽署一項公告，美國對商用飛機相關行業進行調查後，決定暫緩對商用飛機及零部件徵收新關稅。
法新社報道，美國公告說，美國商務部調查發現，外國行為「持續損害」美國商用飛機製造業，而且美國過度依賴外國供應鏈。
但公告也說，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）建議「暫不要立即加徵關稅」，以應對因進口商用飛機、噴氣發動機及相關零部件而帶來的潛在國家安全風險。
儘管如此，這份9日發佈的公告仍為美國日後採取進一步行動保留空間。
美國總統特朗普自去年重返白宮以來，已向美國的貿易夥伴加徵廣泛關稅，並對鋼鐵、鋁、汽車等行業祭出了高額關稅。
儘管特朗普的多項全球性關稅最終被最高法院推翻，但他針對特定行業的關稅依然有效。
針對商用飛機的調查是援引1962年《貿易拓展法》第232條進行的，特朗普此前也曾以第232條款對其他行業徵收關稅。
不過，特朗普政府目前正尋求與貿易夥伴進一步磋商，以「調整」進口規模，確保進口量「不至於對美國國家安全構成威脅」。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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