路透社：倘伊朗電力網絡遭美國攻擊 將要求胡塞武裝封鎖紅海航道
撰文：韓學敏
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路透社7月16日引述消息人士稱，伊朗已要求也門胡塞武裝（Houthis）做好準備，如果美國打擊伊朗能源電力基建，就立刻封鎖位處紅海入口的曼德海峽（Bab el-Mandeb）。
兩名伊朗消息人士及一名熟悉相關事務的地區消息人士16日稱，此構想在伊朗領導層內部討論過，並已傳達給胡塞武裝。
消息人士表示，胡塞已完成攻擊航運的準備，在俯瞰荷台達（Hodeidah）及亞丁灣的高地部署導彈及無人機，正待下令啟動。位於也門的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）代表將決定何時關閉海峽。
消息人士稱，目前霍爾木茲海峽已遭封鎖，若紅海再斷，中東兩大油路同時受阻，全球能源危機將加劇。紅海現承載約7%全球能源供應，沙特70%能源出口經紅海港口。
風險情報公司Verisk Maplecroft分析師Torbjorn Solvedt稱，若戰事升溫波及紅海出口基建，將威脅該地區唯一剩餘的主要油品出口替代路線。
胡塞屬伊朗盟友之一，但尚未正式參戰。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）14日曾威脅攻擊伊朗能源基建。
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