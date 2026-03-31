胡塞武裝參戰　中東戰火燒至曼德海峽　專家：危機達史無前例程度

「石油危機已達到史無前例的程度。」據美聯社3月29日報道，日內瓦安全政策中心研究員諾米．巴爾-雅科夫（Nomi Bar-Yaacov）說出這句話時，美以對伊朗的軍事打擊不斷升級，胡塞武裝（Houthis）已正式介入戰局，中東戰火燒至曼德海峽。她警告稱，世界經濟正處於「危機臨界點」。這並非危言聳聽。



胡塞武裝新聞部副部長穆罕默德．曼蘇爾稱：

紅海、亞丁灣和曼德海峽（Bab-el-Mandeb）將成為可選目標。

這三個地點，串起一條連通地中海與印度洋的海上命脈。其中，位於紅海南端、連接亞丁灣的曼德海峽，恰是咽喉所在。

胡塞武裝組織早前在也門舉行抗議活動，聲援伊朗反對美以戰爭。（Getty Images）

外界憂胡塞武裝封鎖曼德海峽 全球航運受阻恐掀經濟海嘯

+ 2

在阿拉伯語中，曼德意為「眼淚之門」，意在形容穿越此地的兇險程度。這條長約100公里、寬約32公里的海峽，每天約有600萬至700萬桶石油經過，是全球石油貿易最繁忙的海峽之一，通常被視為全球第二大能源咽喉要道。

特別是在霍爾木茲海峽實質性關閉後，沙特阿拉伯等海灣產油國，被迫將曼德航線作為唯一剩餘出口通道。如今，這扇「門」完全處於胡塞武裝導彈與無人機的射程範圍之內。更令人憂心的是，若霍爾木茲與曼德海峽兩大咽喉同時被掐斷，影響遠超想像。「霍爾木茲本身就是全球最關鍵能源通道之一，而曼德海峽一旦再失靈，海灣—紅海—蘇彝士這條主幹線的效率會大幅坍塌。」中國社會科學院世界經濟與政治研究所助理研究員王雷告訴三里河。

他分析，這將把市場推向「接近恐慌，但仍有基本面約束」的階段，市場定價的重點不再只是世界產了多少油，而是這些油還能不能安全到達買家手裏。也就是說，系統不會「瞬間歸零」，但會從主幹線運輸轉入「少數旁路、更高成本、更低效率」的狀態；石油市場將從傳統的產量邏輯，轉向可達性、可保性、可裝運性的邏輯。

【延伸閲讀】伊朗AI片嗆美！炸自由女神像稱「為所有人復仇」 俄媒紛轉發（點擊放大瀏覽）

+ 12

若該航線中斷，船隻將被迫繞行更遠路線。據阿聯酋《國家報》分析稱，這將使航程延長10至15天，大幅額外成本。

王雷分析，額外成本主要來自四部分——更長航程帶來的燃油消耗、更長周轉帶來的租船成本、更高風險帶來的保險成本，以及貨物在海上時間更久帶來的庫存融資成本。

四者一起上升，油價就容易從基本面定價滑向情緒和流動性共同驅動的定價。

市場正在用真金白銀，為安全與繞行付款。最直觀的體現，便是全球能源市場再遭衝擊。3月30日，倫敦布倫特原油期貨價格盤中突破每桶116美元，逼近美以伊戰事爆發以來的盤中最高紀錄。

2026年3月26日，印度，中東局勢持續惡化，印度因霍爾木茲海峽航運受阻面臨能源危機。圖為工人將液化石油氣（LPG）的氣罐搬運上一輛貨車，以應政府管理下滿足家庭生活用氣的需求。（Getty）

專家警告稱，若曼德海峽遭封鎖或嚴重中斷，油價可能飆升至每桶150美元高位。然而，若曼德海峽危機來襲，影響的遠不止石油。

整個紅海走廊承載着全球約30%的集裝箱運輸量。

全球知名船舶機構GMS交易員基蘭．托拉特說，作為紅海和蘇彝士走廊的南大門，曼德海峽遭受的威脅將波及集裝箱運輸、散雜貨及乾貨運送、保險費以及亞歐整體航運的運營。

據美聯社報道，全球約12%的商品貿易通過該海峽，主要商品包括穀物、玩具到電子產品等。對眾多航運公司而言，這條航線是印度洋與地中海之間最快捷、最具成本效益的通道。

眼下，普通消費者購物車裏的商品，可能正堵在這條航線上。當「眼淚之門」真的流淚，全球消費者賬單上的數字，便是最真實的證明。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

