世界盃｜FIFA營收創新高、廣告博彩齊爆發　球迷成最大「韭菜」？

繼2022年卡塔爾世界盃創下了76億美元（約596億港元）後，本屆擴軍後的賽事收益有望再刷新紀錄。分析指，本屆世界盃經濟紅利分配失衡，獲利資源高度集中於官方與商業端，一般觀賽民眾、主辦城市反而承擔高昂成本，呈現明顯的盈虧兩極格局。



德意志銀行分析師拉布雷（Marion Laboure）指，國際足協（FIFA）「毫無疑問」是最大贏家，其在四年週期內收入近130億美元（約1019億港元）。FIFA收入涵蓋轉播權、贊助、門票及二級市場手續費，未來還計劃擴至64支球隊、持續擴張商業版圖。

2026年6月10日，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在記者會上為賽事安排與定價機制辯護。（Reuters）

此外，本屆新增的球員補水休息時間，成為全新黃金廣告時段，令電視媒體與合作品牌穩居第二大獲利群體。儘管FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）多次辯護稱是「為了足球，不為盈利」，但數據顯示，僅在美國，補水廣告就帶來2.5億美元（約20億港元）收入，且在決賽期間一則30秒的廣告價格高達75萬美元（約588萬港元）。

同時，賽場增多帶動投注額暴增。英國廣播公司（BBC）指出，本屆博彩投注額有望翻倍，突破歷史新高；即便退役多年，球星碧咸（David Beckham）仍綁定足球賽事熱度，其手握大量商業代言，持續從世界盃賽事熱度中獲取經濟收益。

相較之下，球迷成純支出的主要輸家。賽事採用動態浮動票價，熱門場次門票天價難搶，轉售價格更是離譜；同時賽區交通、食宿費用大幅上漲，觀賽門檻飆升，讓球迷兌現熱愛需付出高昂經濟代價。

主辦城市與酒店產業同樣難享紅利。賽事僅能帶來短暫的基層低薪就業機會，缺乏長期經濟效益與產業提升；各地酒店實際預訂量遠不及市場預期，賽事整體商業回報遠不如外界想像。