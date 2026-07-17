提早知總統演說內容　白宮提詞機操作員用內幕下注3個月賺逾78萬

美媒7月16日報道，白宮一名長期負責操作提詞機的職員涉嫌利用事先掌握美國總統特朗普（Donald Trump）演說內容的內部資訊，在網上平台下注有關總統演說內容的賭盤，獲利逾10萬美元（約78萬港元），已引起聯邦監管機關注意，目前正放無薪假。白宮回應指特朗普已得悉事件，親自決定要佩雷斯停職。



綜合美國廣播公司（ABC）、英國廣播公司（BBC）報道，該名職員名叫佩雷斯（Gabriel Perez），自2016年起便在特朗普演說時為其操作提詞機，他如今正就面臨的指控與聯邦監管機關談判。

事件最先由網上預測平台Kalshi向美國商品期貨交易委員會（CFTC）舉報，指平台上的「提及」（Mentions）賭盤出現可疑活動，該些賭盤通常是投注一些公開演講會否出現特定詞語、短句或主題。平台在追查後發現，落注人為在白宮操作提詞機的聯邦僱員。

調查人員發現佩雷斯在3個月的時間內對有關特朗普的演說內容作出10多次的投注，包括2025年12月的全國演說、2026年1月在達沃斯論壇的演說等。

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）7月16日在白宮主持記者會（Reuters）

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）7月16日回應傳媒提問時稱，特朗普已經得悉事件，認為此事屬「羞恥」（disgrace），親自決定讓佩雷斯停職放無薪假。

萊維特表示，目前未接獲有其他白宮工作人員也進行類似投注的舉報，她又稱「白宮有嚴格的道德準則，我們要求所有工作人員和官員遵守。」